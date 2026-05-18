El nieto del Pata Medina fue apuñalado en un confuso episodio en Berisso

Braian Emanuel Medina, de 31 años y nieto del histórico dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, exlíder de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), fue apuñalado durante una pelea ocurrida en la madrugada del sábado en la ciudad bonaerense de Berisso y debió ser hospitalizado con heridas en el abdomen y la espalda.

El episodio es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo la carátula de “lesiones”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 del Departamento Judicial La Plata. Ocurrió en la calle 163 entre 7 y 8, en las inmediaciones de la cancha del Club Estrella de Berisso, donde se desarrollaba un cumpleaños.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el conflicto se produjo en medio del festejo cuando comenzó una discusión entre varias personas que derivó en una pelea generalizada. Medina sostuvo que, en ese contexto, intentó intervenir para separar y terminó siendo atacado en medio del tumulto.

Apuñalaron al nieto del Pata Medina

“Fue una pelea que se armó en un cumpleaños, me metí a separar y recibí dos puñaladas por la espalda en el tumulto. Nada que ver con el sindicato”, explicó la víctima a LA NACION luego del episodio, en un intento por despegar el hecho de cualquier interna gremial vinculada a la Uocra o al entorno sindical de su abuelo, que fue durante años el líder de la seccional La Plata.

Según relató el nieto del Pata, el agresor le provocó heridas en distintas partes del cuerpo. “Recibí dos puñaladas, una cerca del pulmón derecho y la otra debajo de las costillas. Me dieron 13 puntos y en la espalda me dieron seis”, detalló Medina sobre las lesiones sufridas, que, según fuentes policiales, habrían sido provocadas con una botella de vidrio rota.

Tras el ataque, amigos de la víctima lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Larrain, de Berisso. Desde el centro de salud informaron del hecho a la policía cuando el personal médico reportó el ingreso de un hombre con heridas cortantes.

Cuando los efectivos llegaron al hospital, entrevistaron a Medina, quien explicó que no había podido identificar al autor de la agresión. “No sé quién me apuñaló. Aún no lo pude saber”, le dijo a LA NACION.

En paralelo, los investigadores buscan analizar imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estuvieron presentes durante el cumpleaños para intentar reconstruir la secuencia completa de la pelea y determinar quién fue el agresor y qué motivó semejante reacción.

Según indicaron fuentes policiales, las heridas sufridas por Medina no comprometieron órganos vitales y en principio su vida no corre peligro. Tras ser asistido por los médicos de guardia, quedó internado en observación debido a la magnitud de las lesiones y la pérdida de sangre.

El propio Medina explicó posteriormente a LA NACION que permanecía con fuertes dolores y que los médicos evaluaban su evolución clínica. “Estoy muy dolorido. No sé si mañana me harán transfusión o cómo sigue esto”, señaló, al tiempo que confirmó que este lunes recibió el alta médica. No obstante, aclaró que algunos valores de laboratorio todavía presentaban alteraciones. “Me salieron mal los hematocritos, pero me dieron el alta para que no me agarre un virus intrahospitalario”, expresó.

La víctima también buscó desligar completamente el episodio de cualquier conflicto gremial o disputa sindical relacionada con el apellido Medina. “Quiero dejar en claro que esto no es una interna gremial, ni quiero manchar la institución a la que representamos”, afirmó.

La investigación continúa para identificar al agresor y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la pelea dentro del festejo en Berisso.