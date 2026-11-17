En 2004, Patricia Nine, integrante de una familia que era propietaria de un shopping en el partido bonaerense de Moreno, fue víctima de una banda de secuestradores que la tuvo cautiva 25 días. Fue rescatada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tras un feroz tiroteo que terminó con la muerte de dos de los captores.

Veintidós años después, uno de los sospechosos que estuvo investigado por su presunta colaboración con la banda de secuestradores que tuvo como víctima a Nine, fue detenido por la Policía de la Ciudad en el marco de una investigación de robos de camionetas 4x4 en distintos barrios porteños.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la fuerza de seguridad porteña. Se trata de Sergio Fernández Chiappori, de 56 años y con un frondoso prontuario.

No solo fue señalado en la investigación del secuestro de Nine como parte de la “célula” que aportaba los vehículos utilizados por la organización criminal. En junio de 2011, LA NACION publicó una noticia sobre un tiroteo en Avellaneda entre la policía bonaerense y una banda de piratas del asfalto donde resultó herida una mujer embarazada de 27 semanas.

“Dos hombres identificados por la agencia de noticias Télam como Sergio Fernández Chiappori, de 41 años, y Néstor Adrián Santabaya Mesa, de 37, fueron derivados al hospital Fiorito con custodia policial porque están acusados de integrar una banda de piratas del asfalto y secuestradores”, se informó en la citada nota publicada el 3 de junio de 2011.

Detuvieron a un ladrón por robar camionetas 4x4 y descubrieron que tenía un pesado prontuario

Fuentes de la Policía de la Ciudad también dijeron que Fernández Chiappori fue investigado en un intento de asalto a un camión de caudales donde murieron dos integrantes de la fuerza de seguridad bonaerense.

Se trata del doble homicidio ocurrido en noviembre de 2010 en la autopista Panamericana, a la altura de Garín, en Escobar, cuando 12 delincuentes que circulaban en cuatro autos interceptaron un camión de caudales del Banco Provincia que transportaba 19 millones de pesos y 200 mil dólares hacia San Nicolás.

En el intento de robo se produjo un tiroteo que terminó con la muerte de dos policías que circulaban en patrulleros, custodiando el camión. Las víctimas fueron identificadas como Darío Fabián García, de 46 años, y Rubén Fangio, de 42.

“La provisión de camionetas pesadas e inteligencia sobre las rutas de escape eran tareas delegadas a delincuentes con el perfil operativo de Fernández Chiappori, quienes articulaban la logística automotor necesaria para concretar emboscadas con fusiles”, explicaron las fuentes consultadas.

También, según voceros de la investigación, el delincuente fue señalado como integrante de la denominada banda “Los polaquitos de Barsola”, dedicada al robo de camiones que transportaban mercadería, modalidad conocida como piratas del asfalto.

Además, según se informó, cuando estuvo preso en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario de Magdalena, planificó dos fugas, una por escalamiento de un muro.

En 2017, según registros oficiales, había sido condenado a diez años y cuatro meses de prisión por robo calificado por el uso de arma de fuego.

La última caída

Ahora, Fernández Chiappori fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano por detectives de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad ante la sospecha de que participó en una serie de robos de camionetas 4x4.

“En poder del sospechoso, el personal policial secuestró elementos sofisticados utilizados para la sustracción de vehículos, entre ellos un medidor térmico, un detector de GPS de alta frecuencia y un copiador de llaves electrónicas”, se explicó en un comunicado de prensa.

Los elementos secuestrados en poder del sospechoso

La investigación que llevó tras las rejas a Fernández Chiappori comenzó tras el robo de una camioneta 4x4 estacionada en Fitz Roy al 1200, en Palermo.

“Por medio del análisis de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se constató que en el hecho actuó de apoyo un Renault Mégane II azul y, en el curso de la investigación, se demostró que la banda había robado en un breve período cinco camionetas de alta gama en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires”, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Tras las pruebas reunidas, el juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Ferro ordenó allanar un inmueble situado en Dellepiane al 4700, en Villa Lugano, donde fue detenido Fernández Chiappori.

Tras la detención, por conexidad, el magistrado remitió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Los oficiales que participaron del operativo se incautaron tres llaves tipo tarjeta de automóvil, dos celulares, documentación del automotor, herramientas, una barreta, una pistola de calor, un copiador de llaves electrónicas, patentes provisorias y una baliza de seguridad, entre otros elementos. También hallaron un medidor térmico, el cual era utilizado por los delincuentes para detectar componentes electrónicos ocultos en los vehículos, tales como rastreadores o módulos instalados”, agregaron las fuentes policiales al tanto del procedimiento.