“Lo único que recuerdo es que quería que frene”: la palabra de una de las mujeres apuñaladas en un estudio de danza de Palermo

En noviembre de 2020 Julieta Antón fue atacada a puñaladas por un alumno en una escuela de danza donde daba clases, en Palermo. En las últimas horas declaró en el juicio donde el agresor, Sebastián Villarreal, está sentado en el banquillo de los acusados. “Lo único que recuerdo es que quería que frene”, sostuvo la víctima al declarar ante los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°11, a cargo del debate.

Antón, que era bailarina del programa Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli, también dijo: “Fue algo movilizante, no solo para mí sino para toda la comunidad de la danza. Jamás había pasado algo así en el ámbito”.

No fue la única víctima. Villarreal también apuñaló a Sofía Bovino, que era la dueña de la escuela de danza donde ocurrió el ataque.

El momento del arresto del atacante en la escuela de danzas

Villarreal, de 36 años, llegó a juicio acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por ser las víctimas mujeres y el hecho perpetrado por un hombre, mediando violencia de género. En el debate, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Nicolás Amelotti.

En 2023, se había suspendido el proceso judicial porque el acusado no estaba en condiciones de afrontar el debate. Tras ser examinado nuevamente, se determinó que podía estar en juicio. Durante la primera audiencia, brindó una breve declaración indagatoria y solicitó no estar presente al momento de los testimonios.

Al declarar, Antón recordó que conoció a Villarreal durante la pandemia de Covid a través de una clase virtual que brindó.

Después recordó que, a comienzos de noviembre de 2020, se otorgaron los permisos para brindar clases presenciales en los estudios, con un protocolo y un límite en la cantidad de asistentes. En ese momento, ella asistía a dos locales distintos y él se anotó para ambos cursos.

“Lo que me llamó la atención es que, al finalizar las clases, se quedaba hasta último momento, me ponía incómoda. Me ponía nerviosa porque él me transmitía cierta ansiedad”, dijo la víctima, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Unos días antes del ataque, Antón recordó que había recibido por Instagram un mensaje de Villarreal donde le contaba que había sido abusado y que ella, a pesar de no haber sabido qué responder, le escribió que lo podía ayudar como profesora de danza y que le parecía que bien que haya elegido distraerse y tomar clases. “Me respondió y sentí su enojo, su disconformidad porque no estaba de acuerdo con lo que le puse”, sostuvo.

El 10 de noviembre de 2020, llegó unos minutos antes al estudio El Club de Danza, situado en la avenida Federico Lacroze 2090, para prepararse. Al dejar su bicicleta, observó que Villarreal la vio y entró al lugar. Al ingresar ella al local, fue hasta el baño, que estaba ubicado en un piso inferior.

“Cuando bajé, él intentó agarrarme para meterme al baño, grité pidiendo ayuda y corrí. Cuando me doy vuelta, lo veo sacando el cuchillo de su mochila”, afirmó.

Dijo que no recordaba cuando comenzó a lastimarlas pero que si tenía memoria de que la gente presente en el estudio le decía que baje el cuchillo. Como consecuencia del ataque, el hombre le causó a Antón heridas en la mano derecha, en el antebrazo izquierdo, en el cuero cabelludo y en la cara mientras que a Bovino la agredió en la mano y en el antebrazo.

“Él hacía hincapié en que me quería lastimar a mí. Lo único que recuerdo es que quería que frene”, sostuvo la joven ante los jueces. S

SLegún varios testigos, la situación culminó cuando la policía -que había sido alertada de la situación- le disparó a Villarreal en un muslo mientras él apuntaba el cuchillo contra el cuerpo de las víctimas.

Antón contó que, tras el ataque, estuvo cuatro meses sin trabajar y que la recuperación le llevó alrededor de medio año, debido a que perdió movilidad en una mano.

Poco antes del ataque, Damián Villarreal subió a las redes sociales una foto con una de sus víctimas, Julieta Antón

Después declaró Bovino. Recordó que cerca de las 16 del 10 de noviembre de 2020, cuando se encontraba trabajando con la encargada, escuchó un grito “como de película” y luego vio a Antón correr hacia ellas desde un pasillo. Detrás de ella, estaba Villarreal “con un cuchillo en alto”.

Y contó que la joven se puso detrás suyo y que el hombre quería esquivarla para agredir a Julieta. “Le pedía por favor que pare”, relató. Sostuvo que el agresor tiraba cuchillazos, por lo que en un momento terminaron ambas en el piso y que ya había más gente en el estudio observando lo que sucedía. “Él repetía todo el tiempo: ‘váyanse o las mato a las dos”, rememoró.

Después dijo: “Recuerdo darme cuenta de la gravedad de la situación cuando estábamos en el piso, sentí una vulnerabilidad absoluta”, mencionó y le relató a los jueces que tuvo tres heridas en la mano y en el brazo.