El acosador de Homero Pettinato y Sofía Gonet tiene una pensión por discapacidad y un “curador oficial”

Claudio Hernán Di Carlo, el hombre acusado de acosar a Homero Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, y a su exnovia, Sofía Gonet, conocida como La Reini, y que mañana debería presentarse en una fiscalía porteña para ser indagado por el delito de amenazas, tiene una pensión por discapacidad y un “curador oficial” en Junín, donde tiene su domicilio. Hay un problema: nadie lo encuentra para notificarlo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Di Carlo fue citado a prestar indagatoria por el fiscal Federico Taramelli, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N° 6. El expediente comenzó tras la denuncia que hizo Pettinato por amenazas.

El representante del Ministerio Público también dispuso una consigna policial fija en el domicilio de Pettinato y una móvil para que lo acompañe a su trabajo, en el canal de streaming Olga.

“Luego de que el fiscal Taramelli citara al sospechoso a indagatoria por el delito de amenazas simples, un juzgado de Junín notificó al funcionario porteño sobre la situación del acusado, como así también que dispuso de forma urgente una evaluación psicofísica y, de resultar necesario, su internación u otra medida terapéutica. Desde entonces se lo está buscando, tanto de parte de la Justicia de Junín como del fiscal porteño, quien busca entregarle la notificación en mano. Por eso, el fiscal dispuso una consigna en la puerta de la casa de Junín. Previo a esto, el curador del acusado recibió la notificación de la citación al momento en que se conoció sobre su rol”, explicaron fuentes de la causa.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Según las fuentes consultadas, el acusado tiene la notificación en su celular y está informado de que debe presentarse ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad este viernes; además, mantuvo una charla telefónica con agentes de la Policía de la Ciudad.

Mientras, en la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal porteño llegó una denuncia de Gonet por hostigamiento en contexto de violencia de género. A la joven se le entregó un botón antipánico y se dispuso una consigna policial en su casa.

Pettinato contó el lunes pasado en Olga que, mientras estaba al aire, Di Carlo, que parece estar obsesionado con su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet, se pasó el dedo índice por el cuello, lo que interpretó como una amenaza de muerte.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de Olga. Tras hacer la denuncia en una comisaría de la Policía de la Ciudad, Pettinato explicó en su cuenta de Instagram: “Es lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas”.

Según contó, Di Carlo lo contactaba desde perfiles falsos de Instagram. Pettinato también dijo que Gonet, quien sería el principal blanco del acoso que denuncia y que, según sus dichos, se extiende desde hace años, evalúa presentar una denuncia.

“Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto. Esto debe ser parte de un cuadro de salud mental suyo; esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de ella”, planteó.

En Olga, Pettinato dijo: “Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Cuando me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo. Y empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘se te va a apagar la tele’, ‘te voy a ir a buscar a la puerta de Olga, te voy a pegar un tiro en la cabeza’, etc”.

Y continuó: “Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón [el psicólogo, invitado al programa], levanté la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así [el gesto de cortarse el cuello] y se fue”.

Para finalizar, afirmó: “Acaba de suceder esto recién, delante de nuestros ojos. Finalmente, se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano. Lo grave es que vino realmente a la puerta de Olga, adelante de todos ustedes, me amenazó recién, parado acá, y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”.