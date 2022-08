Locura al volante. Arresto domiciliario con tobillera electrónica e inhabilitación por chocar de contramano en la General Paz

Entró a la General Paz por el carril equivocado, a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en Mataderos. Si eso ya representaba una imprudencia notable, lo que siguió fue inconcebible: condujo 900 metros por el carril rápido y de contramano hasta que, a la altura de Emilio Castro, chocó con una camioneta utilitaria que no pudo eludirlo. No solo causó lesiones a una conductora y su acompañante: no tenía registro y, además, estaba borracho. Eso ocurrió el domingo a la madrugada. Hoy, al automovilista temerario le dictaron el arresto domiciliario y lo inhabilitaron para conducir mientras dure el proceso.

Según informó el Ministerio Público de la Ciudad, Sebastián Stoppani, auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, acordó el arresto domiciliario con la disposición de una tobillera electrónica para su control para el automovilista al que la fiscal Celsa Ramírez imputó por homicidio doloso en grado de tentativa y para quien solicitó la prisión preventiva.

Vehículo en contramano por Gral. Paz

El hecho ocurrió a las 6.45 horas del domingo 31 de julio pasado, cuando el hombre de 23 años, al volante de un Volkswagen Gol, ingresó a la General Paz y circuló a 80 kilómetros por el tercer carril de la autovía, pero de contramano, entre Alberdi y Emilio Castro. Según precisaron fuentes del caso, luego de esquivar varios autos que iban en la dirección correcta, chocó de de frente con una Citroën Berlingo conducida por una mujer, a la que le provocó lesiones de consideración, al igual que al otro pasajero de la camioneta. Él también sufrió politraumatismos. Los tres fueron atendidos por personal del SAME.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, en el lugar, intentaron realizarle un test de alcoholemia: pero fue imposible: el joven se había desmayado, aunque “emanaba un fuerte olor etílico”, según confiaron oportunamente funcionarios que participaron del operativo. Lo trasladaron al Hospital Santojanni y le extrajeron sangre para confirmar que, efectivamente, su dosaje de alcohol en sangre superaba con creces los límites permitidos.

No solo eso. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño detallaron que el joven no tenía licencia de conducir habilitante y que en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) tampoco figuraban datos de que en algún momento hubiese tenido permiso para manejar vehículos.

El Gol, de contramano por la General Paz MPF CABA

La fiscal Ramírez consideró que el automovilista “condujo de manera temeraria, antirreglamentaria y con total desprecio para la vida ajena”, motivo por el cual lo imputó por tentativa de homicidio y solicitó su prisión preventiva. Hoy, la fiscalía pactó con la defensa el arresto domiciliario y

Poco después del hecho, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, informó: “El conductor no tiene licencia registrada, por esto desde la ANSV vamos a emitir un alerta a todos los centros de emisión de licencias de conducir del país para que al momento de presentarse no la pueda obtener”.

“Según nos confirmó el ministro de seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, el conductor estaba dormido cuando llegó la Policía y hubo que sacarle sangre en el hospital para confirmar lo evidente. Sabemos que hay muchos problemas por resolver en nuestro amado país, pero no perdamos de vista que el alcohol causa uno de cuatro muertos en siniestros viales”, recordó Martínez Carignano.