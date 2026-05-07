Una policía abatió de un tiro en la cabeza al ladrón que intentó asaltarla en Burzaco

Una mujer policía que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en la zona de Puente 12, mató a uno de los dos ladrones que intentó robarle la moto cuando se dirigía a tomar servicio.

Según fuentes policiales, el sangriento episodio ocurrió en el cruce de Camino de Cintura y Espora, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

El ladrón abatido en Burzaco

La mujer policía había salido de la dependencia de la UTOI, situada en el cruce de Camino de Cintura y Autopista Riccheri, y circulaba en su moto Zanella ZB, azul, cuando fue sorprendida por dos delincuentes armados, a bordo de un vehículo similar.

De acuerdo con el relato de la mujer policía, el acompañante del conductor de la moto la amenazó con un revólver calibre .38 y exigió que entregara su vehículo.

Entonces, la víctima se identificó como integrante de la fuerza de seguridad provincial. En ese momento, el ladrón que ocupaba el asiento del acompañante de la moto, abrió fuego contra la víctima. Así comenzó un enfrentamiento que terminó cuando el ladrón que estaba armado cayó malherido en el asfalto.

El revólver que portaba el ladrón abatido por una policía en Burzaco

Mientras que el cómplice del ladrón abatido, aceleró la moto y huyó por el Camino de Cintura, en dirección a la localidad de Claypole. Cuando la médica de la ambulancia del SAME provincial llegó a la escena del tiroteo, comprobó que el sospechoso, que habría sido identificado como Ezequiel Alejandro Lazo, de 18 años, tenía una herida de bala en la cabeza y había fallecido en el acto.

Junto al cuerpo del ladrón abatido, los peritos de la División Policía Científica hallaron un revólver calibre .38, plateado, con cachas negras.

Debido a que habría acreditado que la mujer policía, de 20 años, actuó en defensa propia, el representante del Ministerio Público del Departamento Judicial Lomas de Zamora, estableció que la oficial no sea detenida, debido que respondió una agresión que ella no provocó.

Mientras tanto, los efectivos de la comisaría de Burzaco iniciaron una intensa búsqueda para apresar al delincuente que huyó a bordo de una moto.

La presunción de los investigadores indicaría que el malviviente se habría refugiado en los monoblocks situados cerca del cruce de Monteverde y Figueroa, en Claypole.