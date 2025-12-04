A la espera del arribo a la Argentina de los cinco mendocinos que fueron detenidos días atrás en Estados Unidos —acusados de robar en tiendas de un reconocido shopping de Miami y liberados tras abonar sus respectivas fianzas—, el abogado de dos de los hombres defendió con énfasis en especial a uno de sus clientes. “Para mí es una exageración hablar de una organización criminal. Hay personas que no tienen nada que ver, como es el caso de Juan Pablo Rúa”, dijo el letrado Roberto Castillo.

En diálogo con radio La Red, el abogado, que dijo también ser representante legal de Sebastián Moya, prosiguió: “Juan no interactuó con ninguno. Él estaba en el patio de comidas esperando a sus amigos. Llegó uno de ellos con esta valija, la abrió, guardó mercadería y vino la Policía”.

Según su relato, los agentes ordenaron a los cinco hombres separar la mercadería que llevaban y mostrar los comprobantes de pago. “Juan, que en Mendoza tiene la franquicia de una reconocida marca de ropa infantil, presentó el resumen de su compra: tenía el ticket y el registro de la tarjeta de crédito. A esa persona la tenés que dejar a un costado y enfocarte en quienes no pueden dar explicaciones o en los que venías siguiendo en las cámaras”, cuestionó Castillo respecto del accionar de la Policía de Sweetwater.

Interna. El abogado de uno de los argentinos detenidos en Miami asegura que su defendido no robó y responsabilizó a los amigos

El abogado afirmó que el grupo había viajado a Estados Unidos por la despedida de soltero de uno de ellos y que habían acordado reencontrarse en el patio de comidas del Dolphin Mall para recorrer el centro comercial por separado. “No tiene nada que ver con una organización criminal”, insistió.

“Por supuesto que quien delinque debe responder por su acto, pero al hablar de una organización criminal involucrás a todos cuando fueron simplemente a un shopping a comprar. Imaginate una organización criminal que gasta 10.000 dólares en tarjeta y hurta 300 dólares en mercadería con descuento. No tiene sentido. Es lo que llamamos asociación ilícita. ¿Está bien incluso que les den de baja la visa o el pasaporte?”, planteó el abogado, quien denunció un “escarnio público” contra los cinco mendocinos.

Castillo detalló que este miércoles se realizó la audiencia de fianza ante la jueza de Miami-Dade Mindy Glazer y que en los próximos días tendrá lugar la lectura formal de cargos, a cargo de la fiscalía. Los acusados deberán comparecer nuevamente ante la Justicia estadounidense el próximo 29 de enero.

El abogado agregó que la magistrada “no impuso por ahora ninguna condición migratoria, ni para retenerlos en el país ni para impedirles el regreso a Estados Unidos”. Afirmó además que los cinco aún deben presentar pruebas de descargo, “como los tickets de Juan”.

Duro posteo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina

El miércoles por la tarde, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundió un mensaje en su cuenta de X en el que subió una foto generada con inteligencia artificial que representaba a los mendocinos sospechosos tras las rejas y con la pregunta: “¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami?”. Además, había una advertencia: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla. pic.twitter.com/jA6Jtk7B65 — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) December 3, 2025

Consultado sobre la publicación, Castillo opinó: “Creo que Estados Unidos tiene una política migratoria muy dura respecto de quienes cometen delitos y no estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo con responsabilizar a todos por igual: podés tener un amigo delincuente y eso no te convierte en delincuente”.