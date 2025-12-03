El mensaje de la Embajada de Estados Unidos tras la detención de los argentinos que robaron en un shopping en Miami: “¿Te parece divertido?"

La Embajada de Estados Unidos en Argentina difundió este miércoles un mensaje luego de las detención de los cincos turistas argentinos acusados de haber robado mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de Florida.

En su cuenta de X subió una foto generada por inteligencia artificial que representaba a los sospechosos tras las rejas con la pregunta: “¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami?” y una advertencia: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla. pic.twitter.com/jA6Jtk7B65 — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) December 3, 2025

Asimismo, la Embajada encabezó el posteo con la aclaración de que EEUU “monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

El mensaje la Embajada llega, además, en un contexto en el que el país espera que Estados Unidos exima a los ciudadanos argentinos del trámite de visa, un procedimiento que genera expectativas de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Los cinco turistas argentinos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Serían de Mendoza y llegaron a Estados Unidos con visa de turistas.

Los arrestos se produjeron el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial, respondieran a múltiples denuncias por hurtos.

Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”-de al menos 20 productos-, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.

El outlet Dolphin Mall en Miami Felix Mizioznikov

La policía informó además que los acusados tenían pasajes para regresar a la Argentina este miércoles.

Según informes policiales, en las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial se observa con claridad el modo de operación del grupos. Los cinco actuaban de manera coordinada. Se puede apreciar que se dispersaban dentro de los comercios para evitar llamar la atención: mientras algunos distraían a los empleados, otros colocaban los productos en las valijas.

Tal como informó LA NACION, las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero en una tienda Burlington, donde seleccionan valijas de gran tamaño y se retiran sin pasar por caja. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con el equipaje robado, que habrían usado para ocultar prendas y artículos sustraídos de las estanterías. En otras imágenes también se ve a integrantes del grupo comunicándose entre sí antes de retirarse rápidamente de los locales, siempre sin efectuar pagos.