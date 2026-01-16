Los posibles móviles detrás del homicidio de El Francés, el “soplón” que fue encontrado acribillado

“Ese Víctor G. no me gusta nada. Es muy peligroso y el viernes mi papá almorzó con él”. Pocas horas después del citado almuerzo, Juan Francisco Viarnes, El Francés, un ladrón, secuestrador, estafador, falsificador de moneda y también “soplón” de la policía, era asesinado a balazos. Su cuerpo, acribillado, apareció tirado en un descampado de Florencio Varela.

En las últimas horas, Víctor G. fue detenido en Corrientes por su presunta participación en el homicidio de Viarnes, de 66 años. Tenía planeado fugarse a Paraguay. Había comprado un pasaje para viajar en ómnibus.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. Víctor G. no es el único detenido. Anoche, detectives de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires habían apresado a otros dos sospechosos. Uno de ellos es el hermano de Víctor G., es conocido por el apodo de Pastorcito, ya que se presentaba como pastor evangélico.

Al que no le gustaba nada que su padre se juntara con Víctor G. era al hijo de El Francés, detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por el delito de robo y que está a poco de ser beneficiado con una morigeración. Su intuición no falló.

Es más, El Francés había alquilado una propiedad en Florencio Varela, contrato que puso a nombre de una joven con la que mantenía relaciones sexuales, para que su hijo tenga un domicilio para declarar en la Justicia y poder obtener la morigeración de la detención. El inmueble ya había sido amueblado por la víctima.

El Francés, el "soplón" policial asesinado a balazos La Voz

Ahora, el fiscal de Florencio Varela Darío Provisionato, a cargo de la investigación, intenta determinar el móvil detrás del homicidio del “soplón”.

Para los detectives de la policía bonaerense que participan de la investigación no hay dudas: el crimen se trató de un ajuste de cuentas por una deuda. Pero otras fuentes de la causa no descartaron una venganza por cuestiones sexuales o un asesinato vinculado a viudas negras, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El crimen no habría sido un hecho aislado, sino el resultado de un ajuste de cuentas, vinculado a una deuda preexistente y ejecutado mediante una estructura coordinada”, habían informado fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense tras la detención de Pastorcito y una mujer solo identificada como D. A. M., quien fue la que le alquiló la propiedad a Viarnes.

Pero otro detective que participa activamente de la investigación no descartó otras hipótesis sobre el móvil del crimen: “El Francés tenía relaciones con diferentes mujeres, mucho más jóvenes que él. Solía salir con chicas de entre 20 y 25 años y, según el testimonio de una persona que declaró como testigo, se inyectaba una droga en los testículos para poder tener erecciones. Se va a investigar si el homicidio pudo haber ocurrido por una venganza vinculada a su vida sexual”.

Víctor G., el sospechoso detenido en Corrientes cuando planeaba fugarse a Paraguay

El cuerpo de El Francés fue descubierto entre las 16.30 y 17 del sábado pasado en un descampado situado en Holmberg y Paysandú, en Florencio Varela, en el límite con Almirante Brown. A simple vista presentaba seis orificios de bala. El tiro mortal fue el que le perforó la arteria aorta.

Según la data de muerte que determinó la autopsia, Viarnes murió el viernes pasado a la noche. A partir de la información de la necropsia y de pruebas fílmicas, el fiscal Provisionato está convencido de que el lugar del hallazgo del cuerpo no fue la escena primaria del crimen.

“Se pudieron obtener filmaciones que captaron el auto de El Francés, un Chevrolet Onix, escoltado por un Ford Ka, cuando salían de la propiedad que usaba como templo el sospechoso conocido como Pastorcito, situada en Florencio Varela. Las grabaciones son del viernes pasado a las 21. Creemos que a esa hora, la víctima ya había sido ejecutada y que los asesinos fueron a descartar el cuerpo”, sostuvo a LA NACION un detective que participó del análisis de las cámaras de seguridad.

Detuvieron a tres sospechosos por el homicidio de un "soplón" policial

Además, una testigo clave declaró que cuando El Francés ya estaba muerto, fue vaciada la propiedad que la víctima había alquilado para su hijo. “Hicieron como una especie de mudanza, se llevaron a otra casa vecina los muebles y los electrodomésticos, como aparatos de TV, que Viarnes había llevado para su hijo”, dijo una fuente judicial.

La testigo también aportó las identidades de los supuestos autores del crimen, sostuvo que el arma homicida estaba en poder de uno de los sospechosos y dio detalles de lo que detectives policiales definieron como “ajuste de cuentas”.

Para los detectives policiales, el móvil del crimen, como se dijo, fue una deuda de dinero que El Francés tenía con el Pastorcito y su hermano, Víctor G., el sospechoso detenido después de un trabajo en conjunto entre la policía bonaerense y la Policía de Corrientes.

Prontuario

“Creemos que el Francés, además de ser un pesado del hampa, fue ‘servicio’ de alguna fuerza de seguridad, posiblemente de la Policía de Córdoba. No era un simple soplón”, supuso una importante fuente de la pesquisa.

Además de ser “buche”, como él mismo lo admitió, Viarnes tenía antecedentes penales por robo, secuestro extorsivo, estafas y falsificación y circulación de moneda falsa.

Tras delatar a la cúpula de la Policía de Córdoba en la denominada causa del “narcoescándalo”, donde denunció a jefes policiales de tener vínculos con los narcos, de hacer negocios con parte de lo que secuestraban y de armar causas, desapareció de los radares de la ley. Incluso se llegó a especular con que había sido asesinado en Rosario por la banda de Los Monos.

Pero, en mayo de 2016, fue atrapado en Paraguay, donde se hacía pasar por médico. Sobre sus espaldas pesaba una orden de captura internacional.

“Fue detenido en Paraguay el ciudadano argentino Juan Francisco Viarnes, quien se encontraba prófugo y con pedido de captura internacional ordenado por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba por su vinculación con la causa por delitos cometidos por la Dirección de Lucha contra las Drogas de la Policía de esa provincia, en la que se presentó como supuesto arrepentido. La gestión coordinada del Ministerio Público Fiscal de la Nación permitió dar con el paradero de Viarnes. A raíz de los datos obtenidos por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba que indicaban la presencia del prófugo en el vecino país –donde presuntamente se encontraba cometiendo delitos–, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (Digcri), a cargo de Diego Solernó, realizó gestiones de carácter urgente con el Ministerio Público de Paraguay. Allí se le dio intervención al fiscal de la Unidad Penal Ordinaria N° 2 de Caaguazú, quien llevó adelante el procedimiento que concluyó con la detención de Viarnes. Al trabajo conjunto entre el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, la Digcri y las autoridades paraguayas, se sumó la colaboración de los fiscales coordinadores de distrito Federico Carniel y Luis Benítez”, informó la Procuración General en su sitio institucional www.fiscales.gob.ar.

En 2022 fue condenado en Córdoba a cinco años y medio de prisión por los delitos de falsificación y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público, según información publicada por el diario La Voz.

En el juicio también fueron condenados a penas de prisión en suspenso dos integrantes de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, quienes “encubrieron el accionar criminal” por su relación con El Francés, que era informante de la dependencia.

En las próximas horas serán indagados los sospechosos detenidos detrás de la ejecución de Viarnes, el “soplón” que terminó en un baldío del conurbano bonaerense.