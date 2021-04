Femicidio en Los Toldos: Samuel Llanos había sido denunciado por violencia de género por una expareja

La anterior pareja de Samuel Llanos, el fisicoculturista que es intensamente buscado por ser el principal sospechoso del femicidio de Analía Maldonado, lo había denunciado dos veces por violencia de género ante la Justicia. El cuerpo de la mujer fue encontrado esta mañana calcinado a la vera de un camino rural de la localidad bonaerense de San Emilio. El presunto femicida, que es instructor de artes marciales y dueño de un gimnasio, arrastra un largo historial de denuncias en su contra por hechos de violencia doméstica y es buscado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde tiene familiares.

“Samuel a mí muchas veces, borracho, me pegaba y me decía que me iban a encontrar en una zanja”, contó a LA NACION Antonella Coliqueo, la expareja de Llanos, con quien tiene una hija de 9 años. Cuando ayer se conoció la noticia de la desaparición de la pareja, la mujer, confiesa que imaginó “lo peor”.

“Después de que yo me separe, la mamá de él me dijo ‘Antonella, agarrá a la nena y andate, porque a la exmujer él la quiso prender fuego’”, cuenta Coliqueo. La relación entre ambos había comenzado en 2010, pero se rompió a mediados de 2012. Ella lo denunció mientras vivían juntos y luego, cuando ya no se encontraban en pareja.

“Él, cuando tomaba, se transformaba; con un solo vaso de cerveza, si lo mirabas mal o hacías algo, ya era para un sopapo. Era muy violento. Mientras nosotros estábamos en pareja él era boxeador”, explica la mujer, que además inició acciones legales contra el padre de la hija porque no cumple con la cuota alimenticia de la pequeña. Llanos, además, tiene dos hijos más, fruto de otras dos relaciones.

Uno de los tantos episodios de violencia que Antonella no puede borrar de su memoria ocurrió un sábado a la noche, cuando, luego de una discusión, él le pegó una trompada con la que le produjo un corte en la cabeza.

“No me quería llevar al médico, me dijo que vaya sola, pero que tenía que dejar a mi hija en la casa. No fui porque me dio miedo, no sabía lo que él era capas de hacer con la nena”, cuenta. Al otro día, asustada, ella se fue a lo de su padre. El miércoles, cuando decidió regresar, él ya no estaba, ni tampoco su ropa. Al consultarle a la madre, ella le dijo que se había ido a Buenos Aires, donde viven algunos de sus hermanos. Precisamente en el oeste del conurbano, donde viven esos hermanos, está siendo buscado Llanos por estas horas.

La última vez que ella acudió en pedido de ayuda a la Justicia fue cuando Llanos intentó golpearla en la puerta de su casa. Él tenía una restricción perimetral, pero, explica, no la renovó porque en el último tiempo el contacto entre ambos era “poco y nada”. A pesar de que tienen una hija en común, él no suele tener contacto con la pequeña.

“Cuando empezó a estar con Analía vino a buscarla y se la llevó a pasar un fin de semana a la casa de ella. Después la vio solo dos veces más”, contó Antonella. Cuando Llanos comenzó su relación con Maldonado, se comentaba que él había cambiado, pero ella nunca lo creyó. “Yo ya con solo verle su mirada lo conocía, y yo sabía que no había sido así”.

Por otra parte, según publicó el diario Democracia, de Junín, Mariángeles Da Silva, amiga de Analía, a quien vio por última vez el sábado pasado, dijo que la había notado “mal”, a pesar de le había comentado sobre una eventual reconciliación con su pareja. “Las últimas veces que vino a casa no la noté tranquila, relajada, la noté como nerviosa”, afirmó Mariángeles, quien agregó que desde hacía dos semanas ella iba a verla a contarle cosas de él.

“No estábamos de acuerdo con la relación esa, por que se decían muchas cosas de él”, dijo Da Silva, en referencia a las denuncias contra Llanos por haber golpeado a su expareja.

Antecedentes

Franco Flexas, intendente de General Viamonte, partido del cual Los Toldos es ciudad cabecera, dijo a la agencia de noticias Télam que, además de las denuncias de una expareja, en 2017 Llanos fue dado de baja como inspector de tránsito municipal -cargo para el que había sido contratado en 2013- debido a que vecinos denunciaron malos tratos suyos y porque había tenido episodios de violencia con su padre y con un hijo.

La primera denuncia contra Llanos se radicó el 10 de diciembre de 2009 en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Junín y en el Juzgado de Paz de General Viamonte por lesiones leves e infracción a la Ley 12.569 de violencia familiar, detallaron las fuentes policiales.

En diciembre de 2010, en tanto, fue denunciado nuevamente por violencia familiar y hurto por quien fuera su pareja y madre de uno de sus hijos (tiene tres, de 21, 20 y 9 años).

Según los voceros, sobre Llanos hay registro de reiteradas denuncias por violencia familiar radicadas en el Juzgado de Paz local por su expareja y uno de sus hijos en los años 2012, 2016 y dos en 2017. En tanto, el 1° de marzo de 2017 fue acusado de abusar sexualmente de una mujer, en un hecho investigado por la UFI N°6 de Junín.

La última denuncia en su contra fue el 8 de febrero de 2020, nuevamente por violencia familiar y lesiones leves, realizadas por dos de sus hijos, en la que intervino la UFI N°1 y el Juzgado de Paz, concluyeron los voceros judiciales consultados por Télam.

La desaparición

Analía Maldonado y Samuel Llanos eran intensamente buscados desde ayer a la mañana. Ambos habían sido vistos por última vez antenoche, y en la madrugada de ayer los vecinos escucharon gritos que aparentaban ser de una discusión entre ellos.

Según pudo saber LA NACION, fue el padre de la mujer, Juan Carlos Maldonado, quien alertó a la policía ante la imposibilidad de tomar contacto con su hija y su yerno. A partir de la denuncia se montó un operativo de rastrillaje en el partido de General Viamonte y en las adyacencias, especialmente en Junín y 9 de Julio, ya que en dirección de esta última ciudad, por la ruta 65, se vio enfilar ayer el Nissan Tiida blanco de Llanos.

La noticia de la desaparición había generado gran preocupación entre los vecinos, que habrían escuchado una discusión entre ambos que habría comenzado cerca de la una de la mañana y se habría extendido hasta las 4. Cerca de las 10 de la mañana, contó una vecina, Llanos habría salido solo de su casa, a bordo del auto. Como a Analía no la vieron más, esos mismos vecinos especulaban con que el culturista -que también es instructor de artes marciales- podría haberla llevado oculta en el baúl del coche.

Anoche hubo una manifestación en el centro de Los Toldos en la que vecinos y amigos de Analía pedían a las autoridades la intensificación de los rastrillajes, que esta mañana posibilitaron el trágico hallazgo del cadáver de Maldonado y la comprobación de un nuevo femicidio.

