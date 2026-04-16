Luz natural y un baño limpio. Las llamativas exigencias del padrastro de Ángel para su detención en Comodoro Rivadavia

Después de asegurar que era inocente y de jurar que no le había pegado a Ángel López, el hijo de 4 años de su pareja, Mariela Altamirano, que murió en el hospital regional de Comodoro Rivadavia como consecuencia de un edema cerebral producido por golpes, Michel Kevin González hizo, a través de su defensa, un pedido especial relativo a las condiciones en las que deberá cumplir los seis meses de prisión preventiva acusado de ser el presunto coautor del homicidio del niño.

Una celda con luz natural y un baño en condiciones decentes: eso es lo que solicitó al juzgado de Garantías al término de la audiencia del martes, tras la cual se decidió su traslado desde la comisaría de General Mosconi, en la que estaba alojado desde el domingo, a la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia, donde estará en un calabozo individual, acusado de homicidio simple, con una expectativa de pena de 8 a 25 años.

En tanto, la madre del niño, que también fue acusada como coautora de la muerte, pero enfrenta una figura penal más gravosa que “Maicol” González porque a ella se le suma la agravante del vínculo de filiación directo, para la cual el castigo es de prisión perpetua, también fue trasladada.

La llevaron de la comisaría de Rada Tilly, donde fue ubicada originalmente, al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.

La lejanía en el traslado se explica por la falta de cupos en el establecimiento de encierro femenino de Comodoro Rivadavia.

El jefe del Área Penitenciaria de la Policía de Chubut, Gabriel Araujo, precisó que el traslado de Mariela Altamirano a Trelew, a 375 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el hecho y donde tienen sus oficinas las autoridades judiciales que intervienen en la investigación, “respondió a cuestiones operativas vinculadas a la disponibilidad de espacios para mujeres detenidas en Comodoro Rivadavia”, según informó el Diario Jornada.

Mariela Altamirano, imputada por el hecho, fue trasladada desde la Comisaría de Rada Tilly al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew,