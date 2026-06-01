Rescataron a un dogo abandonado de la casa de Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega

Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, un operativo de rescate animal puso el foco en otro hallazgo dentro de la vivienda del principal sospechoso del caso. Se trata de un dogo argentino que fue encontrado en un grave estado de abandono y desnutrición en la casa de Claudio Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la capital provincial.

La intervención estuvo a cargo de la ONG Hocicos Felices, quienes actuaron tras recibir reiteradas denuncias de vecinos y proteccionistas de la zona preocupados por las condiciones en las que se encontraba el animal.

“Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda”, señalaron desde la organización. Luego de coordinar el operativo, los voluntarios lograron retirar al perro de la propiedad y trasladarlo a un lugar seguro. Los rescatistas decidieron bautizarlo “Agosto”, en homenaje a Agostina.

A través de una publicación en redes sociales, Hocicos Felices informó que el perro quedó alojado en una guardería especializada, donde recibe atención permanente. “Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita”, indicaron.

Rescataron a un dogo desnutrido en la casa de Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina Vega

Tras el rescate, una médica veterinaria realizó una evaluación clínica completa y confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Además de los controles físicos, al animal se le practicaron análisis de sangre para determinar su estado general de salud y diseñar el tratamiento necesario para su recuperación.

“Fue evaluado por una veterinaria, quien confirmó un cuadro crítico de desnutrición y abandono. Se le realizó una revisión clínica completa y análisis de sangre para comenzar su recuperación”, detalló la organización.

Desde la entidad proteccionista también lanzaron una campaña solidaria para afrontar los costos derivados del rescate. Según precisaron, la estadía en la guardería tiene un costo de $200.000, al que se suman gastos veterinarios, estudios médicos, alimentación y medicación.

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