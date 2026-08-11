Madre de cuatro hijos: hallaron muerta a una mujer junto a su pareja y la Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio

Un espeluznante caso mantiene en vilo en los últimos a días a la provincia de Corrientes luego de que una mujer, madre de cuatro hijos, fuera hallada sin vida junto a su pareja en el interior de su domicilio. La principal hipótesis de la Justicia es que el novio la asfixió hasta la muerte y luego se suicidó.

La víctima fue identificada como Marina Segovia, de 46 años, y el presunto agresor como Sergio Hugo Sánchez, de 36. Ambos fueron encontrados el lunes al mediodía por uno de los hijos de la mujer en su casa, situada sobre el Pasaje Dante al 300, del barrio Bañado Norte de Corrientes capital.

Segovia tenía cuatro hijos Redes

El joven se había acercado al domicilio luego de que su madre no respondiera mensajes ni llamadas durante el domingo. La había visto por última vez el sábado a la tarde, en el cumpleaños de su abuela.

Tras divisar desde una de las ventanas del inmueble el cuerpo de su madre llamó inmediatamente a la Policía. Al llegar, los efectivos de Comisaría Sexta Urbana encontraron a Segovia sin vida y a Sánchez colgado de un cable a su lado.

Luego del análisis de la escena y de las primeras pruebas, la Justicia comenzó a investigar el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. El hombre habría asfixiado a su pareja con el cable del cargador de un celular y luego se habría quitado la vida.

A cargo de la investigación quedó Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9.

Habló el hermano de la víctima

Uno de los hermanos de la víctima contó que Segovia solía brindar asistencia en un centro de ayuda para adictos y que fue allí donde habría conocido a Sánchez, quien cuenta con antecedentes de consumo.

“No conocíamos la relación de mi hermana Marina con este hombre. Ella asistía a un centro de ayuda para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente, siempre colaboraba. No sabemos qué le pasó a este sujeto, parece que se obsesionó o se enamoró de ella”, manifestó, en diálogo con Radio Dos.

Se describía como "mamá emprendedora" Redes

El hombre contó que el domingo su hermana dejó de responder los llamados y que por dicho motivo “un hijo y un amigo” fueron hasta la casa, forzaron la puerta y se encontraron con los dos cuerpos.

“El sábado fue el cumpleaños de nuestra mamá y terminó a las cinco de la tarde. Marina quedó sola en la casa porque la abuela se llevó a sus hijas más chicas. No sabemos si este hombre ya estaba adentro o si ingresó durante la noche”, relató.

A su vez, resaltó que la familia no conocía a Sánchez y que solo sabían que “era una adicto”. “Nunca nos contó nada de él, si tenían una relación, no sabemos nada”, agregó.

Se describía como "creadora de contenido" Redes

Por otro lado, precisó que Segovia llevaba más horas fallecida que Sánchez e indicó que el agresor tuvo “todo el domingo para meditar la decisión”. “Su muerte es mucho después que la de mi hermana. Estamos todos destrozados”, señaló.

Quién era Marina Segovia

Segovia tenía 46 años y cuatro hijos, dos adolescentes y dos niñas, una cinco y otra de nueve. En su cuenta de Instagram se describía como “creadora de contenido” y “mamá emprendedora”. “Te ayudo a dar vida a tu contenido con ideas y herramientas”, escribió.

Tenía 46 años Redes

La mujer solía subir videos de distinta índole; entrenando, explicando recetas de comida, brindando consejos y dando mensajes motivacionales.

También contaba con imágenes de sus hijos. “Siempre con ellos para todos lados juntos” y “sos la luz de mi vida” expresó en distintas publicaciones.