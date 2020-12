La policía bonaerense detuvo a un supuesto sicario de la mafia china Fuente: LA NACION

"¡No soy! ¡No soy yo!", repetía una y otra vez Daniel Laluz Ferreiro, hijo de Richard William Laluz Fernández, El Uruguayo, exlíder de la barra brava de Boca Juniors. Así respondía mientras le pasaban las imágenes de una cámara de seguridad que mostraban al sicario que el 5 de febrero de 2019 protagonizó un ataque a balazos en un supermercado chino de San Fernando, donde fue herido un comerciante. El parecido físico entre él y el agresor registrado en las filmaciones era evidente. Pero tenía razón el hijo de Richard: el tirador, en esa ocasión, había sido su hermano, Roberto Rinaldi Ferreiro, alias Luis.

Rinaldi Ferreiro fue detenido en las últimas horas por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lanús-Avellaneda en el contexto de una causa donde se investiga una serie de ataques de la mafia china en San Fernando, Tigre, Villa Martelli y Munro, expediente a cargo del fiscal de Vicente López Alejandro Musso.

Este barrabrava y presunto sicario de la mafia china, según consta en sus propias publicaciones de Instagram -incorporadas al expediente judicial-, ocupó un lugar importante en el paraavalanchas xeneize e incluso viajó a Japón en 2007, cuando Boca jugó el Mundial de Clubes. La detención de Rinaldi Ferreiro fue ordenada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty por pedido del fiscal Musso.

"El avance de esta investigación dejó al descubierto los nexos entre barrabravas y organizaciones criminales. Los ataques ordenados por la mafia china tienen la misma mecánica que la utilizada en el doble crimen de Unicenter, en 2008", explicó a LA NACION una calificada fuente judicial. Se refería a los homicidios de los colombianos John Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, ejecutados en uno de los estacionamientos del shopping de Martínez el 24 de julio de 2008. Por ese hecho fue juzgado y absuelto el Uruguayo Laluz Fernández, fallecido en octubre pasado. Había quedado sin movilidad en las piernas después de haber sido baleado durante una discusión con sus exaliados de la barra brava de Boca.

Rinaldi Ferreiro será indagado en las próximas horas por el fiscal Musso, imputado por "homicidio agravado por el uso de armas de fuego y por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por el uso de armas de fuego".

El ataque por el que se lo acusa ocurrió el 5 de febrero pasado en el supermercado Ángela, situado en Brandsen al 100, en San Fernando. En esa oportunidad, Chen Yuemnin, hijo del dueño del establecimiento, fue herido en el tórax. Era la segunda visita de la mafia china que recibían. El 24 de enero había sido baleado su padre, Chen Zuzheng, pero el proyectil no le provocó ninguna herida porque impactó en el teléfono celular que tenía en uno de los bolsillos de su pantalón.

"A Chen Yuemnin el sicario le disparó dos veces. En la primera oportunidad erró el tiro, en la segunda lo hirió a la altura del tórax. Se trata de un claro hecho de tentativa de homicidio. Nos llamó la atención la diferencia entre la contextura física de El Rengo y la del otro tirador", explicó una fuente judicial.

Laluz Ferreiro, alias el Primo, quedó preso por un ataque de la denominada mafia china en el local Luna, en Munro, y por el hecho en el supermercado Ángela de San Fernando ocurrido el 24 de enero pasado. Fue acusado de abuso de armas. Se sospecha que en esas ocasiones fue el chofer del sicario, identificado como Marcio Sosa García, alias el Rengo.

Las claves para vincular a Laluz y a Sosa García con el ataque a balazos en Munro fueron una selfie en la que están ambos y fotos del supermercado Luna borradas del teléfono utilizado por El Primo, archivos que el fiscal Musso y sus colaboradores pudieron recuperar gracias al soporte tecnológico conocido como Universal Forensic Extraction Device (UFED).

"Se buscó dónde estuvo ubicado el teléfono de Laluz en los momentos en que fueron enviadas las fotos del Supermercado Luna y la selfie con Sosa García, dando como resultado que el 21 de enero a las 09.39 el mensaje con la imagen del comercio hizo que el celular del sospechoso impactara en una antena instalada en Munro", habían explicado a LA NACION fuentes judiciales cuando fue detenido El Primo.

El viaje a Japón del ahora detenido por ser supuesto sicario de la mafia china Fuente: LA NACION

El mismo teléfono utilizado por El Primo cuando ocurrió el ataque en Munro se activó el 5 de febrero en San Fernando, en coincidencia con el hecho del supermercado Ángela. Pero ahora se determinó que ese aparato era utilizado por Rinaldi Ferreiro (que no lleva el apellido Laluz, aparentemente, por problemas legales que tenía su padre en Uruguay cuando él nació).

Aquel 5 de febrero se utilizaron los perfiles de Instagram y Facebook de Rinaldi Ferreiro, pero desde el teléfono de su hermano.

"El del intento de homicidio no soy yo, yo no soy. Yo no quiero... es mi hermano, yo no quiero decirlo. Yo no fui. Mi hermano Roberto. Yo sé que ese día [5 de febrero pasado] le presté el teléfono. Yo cuando no uso el teléfono se lo presto a él porque él no tiene. No tiene mi mismo apellido por un tema familiar de muchos años atrás. Es un problema que tuvo mi papá cuando era adolescente. Es hermano por parte de mi padre y de mi madre", dijo El Primo cuando pidió ampliar su declaración indagatoria.

Los hermanos, según fuentes judiciales, no solo usaban los mismos teléfonos cuando operaban para la mafia china, sino también utilizaban la misma arma.

El fiscal Musso y los detectives de la policía bonaerense no solo habrían identificado a los sicarios de la mafia china: también habrían llegado hasta el organizador de los ataques, un ciudadano chino conocido como El Viejo que muró hace poco más de 15 días, víctima del Covid-19, antes de ser detenido.

