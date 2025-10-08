Manejaba borracho bajo la lluvia, saltó por encima del bulevar y chocó de frente un móvil policial

La espectacularidad de la escena sugirió un final trágico, pero la situación se saldó sin muertos ni heridos graves, aunque dejó de resalto las consecuencias de la negligencia al volante y la desaprensión de quienes salen a conducir bajo niveles incapacitantes de consumo de alcohol.

Bajo la lluvia del domingo a la mañana, un automovilista perdió el control de su viejo Fiat 125, cruzó de carril sobre el bulevar de la ruta 202 y chocó de frente contra un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) que realizaba una recorrida preventiva de rutina y no pudo evitar el impacto.

Un conductor borracho chocó contra un móvil del COT Tigre

El suceso ocurrió el domingo y, según informaron fuentes del gobierno municipal de Tigre, agentes del cuerpo de Tránsito y de Bomberos Voluntarios arribaron al cruce de 202 y la calle Quintanilla para prestar asistencia ante el siniestro.

Personal médico de emergencias atendió a los involucrados en el lugar. Milagrosamente, y pese a la violencia del impacto frontal, ninguno de los ocupantes de ambos vehículos debió ser trasladado a un centro asistencial, según se informó.

En ese contexto, los agentes de tránsito sometieron al conductor del Fiat 125 a un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo; el negligente automovilista tenía 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre. Se le secuestró el vehículo y quedó imputado en una causa por lesiones culposas agravadas.