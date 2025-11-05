Mantendrán detenido a un chico de 15 años que incendió una capilla e hizo pintadas satánicas

La Justicia de Menores de Bahía Blanca dispuso mantener detenido a un menor de 15 años acusado de haber provocado intencionalmente el incendio que arrasó hasta los cimientos una parroquia de Pehuén-Có, y de haber realizado pintadas de tinte satánico en los alrededores.

El hecho, que todavía conmociona a la comunidad de aquella localidad del partido de Coronel Rosales, a unos 80 kilómetros de Bahía Blanca, ocurrió la madrugada del sábado, justo después de la finalización de ancestral festividad celta conocida como Halloween, que se celebra los 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Incendio en la capilla Sagrada Familia, de Pehuén-Co

Dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Pehuen-Có trabajaron durante casi cuatro horas, hasta las cinco de la mañana, para sofocar las llamas que consumieron buena parte de la capilla Sagrada Familia, mayormente construida con madera.

La fiscal Betina Ungaro, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFiyJ) N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, solicitó la “medida de seguridad restrictiva de la libertad” del adolescente, a pesar de que, por su edad, es inimputable. Ante la excepcionalidad del cuadro, la jueza de Garantías del Noven Claudia Olivera dio su aval a la aprehensión preventiva, justificada en la “extrema gravedad” del hecho que le fue imputado. El adolescente está con atención psicológica y psiquiátrica.

Restos de la capilla Sagrada Familia, de Pehuén-Co, arrasada por un incendio intencional RN Pehuén-Co

Según informaron medios de comunicación locales, la Justicia cuenta con abundante prueba de que el menor, que vive en Pehuen-Có, no solo fue el iniciador del incendio arrasador, sino que también fue quien realizó diversas pintadas y grafitis de tinte esotérico, con cruces invertidas, estrellas de cinco puntas e inscripciones que decían “Call 666″, en referencia al número que alude a Satán.

Una de las pintadas que precedió al incendio de la capilla de Pehuén-Co La Nueva

Los investigadores habían logrado obtener imágenes relativamente nítidas del autor del incendio y de las pintadas. Eso se vio reforzado con varios testimonios de vecinos que permitieron ponerle nombre al autor del ataque.

Desde las primeras horas del sábado, vecinos y autoridades locales acordaron colaborar en la limpieza del lugar y comenzaron a planificar la reconstrucción de la capilla destruida. Mientras, los peritos policiales trabajaron en la escena para recolectar evidencia útil para la causa, caratulada como incendio y daño.

“Los vecinos trabajan hombro con hombro para retirar los restos del techo y la estructura quemada”, señaló a la prensa local el delegado municipal de Pehuen Có, Sergio Pereyra, quien dijo además que muchos vecinos aportaron maquinarias para la realización de las tareas de remoción de escombros y cenizas.

Restos de la capilla Sagrada Familia, de Pehuén-Co, arrasada por un incendio intencional RN Pehuén-Co

“Se quemó el techo, las vigas, los bancos, el cielo raso mientras que las columnas de hormigón permanecen en pie, pero habrá que ver en un informe técnico si se podrán reutilizar”, agregó.

Graciela, vecina de la localidad, dijo a Apepe Bahía que “el destrozo es total” y que “salvo las piedras y el cemento, todo lo demás se quemó”.