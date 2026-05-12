Sobreseyeron a uno de los menores acusados del homicidio de Jeremías Monzón, caso que dio impulso a la baja en la edad de imputabilidad

La Justicia de Santa Fe sobreseyó a uno de los menores implicados en el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado con 23 puñaladas en la localidad de Santo Tomé.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de B. S. V., quien tenía 14 años al momento del ataque perpetrado el 18 de diciembre de 2025, y no puede ser juzgado por su edad, ya que aún no entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil que el Congreso aprobó en febrero, ley que tampoco es retroactiva.

El caso se encuentra caratulado como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Milagros A., de 16 años, está alojada en un reformatorio de Rosario y es la única de los menores que fue imputada, mientras que también se encuentra acusada como partícipe secundaria del asesinato la madre de la adolescente, Nadia Juárez, quien continúa detenida en una cárcel de mujeres en la misma ciudad.

El crimen de Monzón fue uno de los más sangrientos en la provincia de Santa Fe, no solo porque fue cometido por menores, sino porque el ataque se grabó y la víctima recibió más de 20 puñaladas.