Mar del Plata: perpetua para femicida que mató a su expareja de 80 puñaladas

Juan Ignacio Torancio, de 25 años, estaba acusado de matar de casi 80 puñaladas a quien era su pareja, Cristina Fuentes, de 35

MAR DEL PLATA.- Sin demasiado que deliberar, con evidencias indiscutibles y la defensa sin margen para buscar algún atenuante, los miembros del Tribunal Oral N° 3 completaron el juicio oral en dos audiencias y minutos después de finalizada la última confirmaron la pena de prisión perpetua para un hombre acusado de femicidio.

Juan Ignacio Torancio, de 25 años, estaba acusado de matar de casi 80 puñaladas a quien era su pareja, Cristina Fuentes, de 35. Según se pudo reconstruir, la atacó cuando ella estaba con su hija de 5 años, fruto de una relación anterior. Fue en diciembre de 2017.

"No fue capaz de dar la cara, de mirarnos a los ojos, es un c..", dijo una de las hermanas de la víctima ante el pedido que el asesino hizo al tribunal para no permanecer en la sala durante la jornada inicial de debate. "Que se pudra en la cárcel", reclamó.

Los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Mariana Irianni coincidieron con los planteos de la querella y la fiscal Andrea Gómez, que habían pedido para Torancio la pena máxima estipulada por el Código Penal para este caso, calificado como "homicidio agravado por el vínculo, por la existencia de una relación, ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género".

Las pruebas en las que se sustentó la acusación aparecieron pronto en la instrucción de la causa. A Torancio lo detuvieron en la misma casa del barrio El Colmenar, en cercanías de la vecina localidad de Batán, donde Fuentes había ido a vivir apenas cortaron la relación que mantenían. El propietario de ese domicilio es el padre de la niña.

Algunos vecinos habían advertido gritos y pidieron ayuda. Los policías encontraron al femicida con las manos ensangrentadas y el arma homicida todavía con él. No opuso ninguna resistencia.

Su abogada, la defensora oficial Gabriela Zapata, podo pudo hacer por él. Durante el inicio del juicio planteó que solo iba a presentar ante el tribunal que consideraba inconstitucional la pena a reclusión perpetua. Los jueces rechazaron esa consideración.

Torancio cumplirá su condena en la cárcel de Batán, donde permanece alojado desde el 12 de diciembre de 2017, fecha en que cometió el crimen. En sus últimas palabras, antes de escuchar la sentencia, reconoció que estaba arrepentido de lo que hizo.