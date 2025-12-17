Quién es Romina Enríquez, la mamá que perdió en el casino $17 millones recaudados para una fiesta de egresados.

En las últimas horas, el nombre de Romina Enríquez tomó estado público luego de que la mujer fuera denunciada en Misiones por un grupo de padres de la escuela donde asiste su hija por haberse gastado el dinero ahorrado entre 35 familias para la fiesta de egresados de los adolescentes. La propia acusada reconoció en un mensaje: “Tengo problemas con el casino y usé el dinero pensando que lo iba a recuperar”.

Ahora trascendió un dato sobre parte del trabajo de la mujer. Se supo que solía escribir en un blog CasinoTopsOnline dedicado a la industria de las apuestas. “Soy una apasionada de la industria de los casinos en Argentina y me encanta compartir mis conocimientos con los demás a través de mi blog”, se puede leer en el perfil de su autobiografía, donde se indica que “lleva más de cinco años escribiendo sobre la industria del juego en Argentina y se ganó la reputación de ser una experta en la materia”.

“Es mi objetivo proporcionar a mis lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina. Espero que mi blog pueda servir como un recurso valioso para cualquier persona interesada en esta fascinante industria”, prosigue el texto.

Según el medio Misiones Online, ese blog, actualizado hasta mayo de 2023, estaría vinculado al dominio 1xbetar2.com, que se presenta como representante oficial de la marca 1xBet en Argentina.

Qué pasó con la mujer

El mismo día en que iba a realizarse la fiesta de egresados de dos cursos de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado, Misiones, las familias de los 35 alumnos se enteraron de que los 17 millones de pesos destinados a pagar lo que se adeudaba del salón, el DJ, la iluminación, las fotos y otros servicios para el evento no habían llegado a destino. Enríquez era quien tenía en su poder el dinero en una billetera virtual.

La situación se esclareció cuando una de las madres afectadas le envió un mensaje de WhatsApp a Enríquez para preguntarle qué había pasado. “La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”, escribió la acusada.

La mujer denunciada por perder en el casino la plata de una fiesta de egresados presentó un informe en la Justicia para no ser detenida

“Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, expresó Mónica Biczyk, madre de una alumna, al relatar a los medios misioneros cómo se organizó la recaudación. Según contó, le habían solicitado a Enríquez, en reiteradas oportunidades, contratos y comprobantes de pago, pero la mujer siempre postergaba las respuestas o prometía presentarlos más adelante.

“Ella se excusa que tiene ludopatía, pero eso no es cierto. Nadie le cree eso. Lo hubiéramos sabido. No es la primera vez que hace una estafa. Ahora alega que tiene problemas psicológicos para desligarse de todo”, agregó Biczyk en diálogo con radio Mitre y pidió que la Justicia actúe. La mujer agradeció el gesto del dueño del salón que les ofreció hacer la fiesta por 10 millones de pesos y de la intendencia local que salió como garante para poder pagar el evento.

Los padres afectados presentaron una denuncia penal por estafa y el abogado de la mujer se acercó ante los tribunales locales para presentar un informe psiquiátrico sobre la situación actual de Enríquez. A su vez, el letrado solicitó la eximición de prisión para evitar ser detenida.

Para ayudar a las familias de los egresados, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, inició una acción solidaria. “Tomé la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción”, dijo el funcionario en sus redes sociales.

Tome la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción.



Además, intimamos al casino a hacerse cargo y colaborar tras este… pic.twitter.com/R1NijUrwml — Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) December 17, 2025

“Además, intimamos al casino a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias. La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”, agregó.