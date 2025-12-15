“No me gusta deberle nada a nadie”: la declaración de Wanda Nara en la causa donde está preso su exabogado

Wanda Nara se presentó como testigo en la causa donde su exabogado, Nicolás Payarola Hernayes, está acusado de una serie de estafas. Dos de las presuntas damnificadas son las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de MasterChef Celebrity en cuestiones civiles y reclaman US$600.000 después de que le revocaran de forma unilateral el convenio de trabajo que se había firmado.

“Él [por Payarola Hernayes] revisaba y daba el visto bueno final, si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [por el acusado] estaba enojado de cosas que presentaban [por Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante mío. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determine del expediente”, sostuvo Nara al declarar ante el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, quien está a cargo de la investigación.

Durante la audiencia, la empresaria y conductora de TV contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación.

Wanda Nara al retirarse de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez Alejandro Guyot

Al ser consultada sobre quién firmó la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y De Leonardis para patrocinarla en la causa civil [el reclamo de cuota alimentaria de sus hijas tras la separación con el futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: “Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente, no me acuerdo haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho ‘firma este papel, que es para sacar a las abogadas’. Si se fija, el expediente civil mío no hay otra causa que no tenga tantas cosas firmadas”.

Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. “No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas”.

Nicolás Payarola Hernayes, el abogado acusado de estafas FBA

Posse y De Leonardis son representadas por el exjuez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Otros damnificados por el abogado José María Vera.

La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se tenía que pagar US$600.000 si se revocaba la presentación de las abogadas después de una reunión [que se hizo en el departamento de Nara el edificio Château Libertador, del barrio porteño de Núñez] con el CEO de una importante empresa.

“Cuando terminó la reunión, Marcela [por De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas [Posse y su socia] se fueron le escribió a Nicolás [Payarola Hernayes], no sé si fue ese día o el siguiente, y le digo que me preocupaba porque tenía una cláusula de US$600.000 que yo no la iba a poder pagar y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de US$90.000. Ahí le escribo, él me llama y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: ‘quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y que ellas iban a cobrar del ajuste de honorarios que iba a hacer la Justicia’. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y Macarena [Posse] y él [el acusado] me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que me iba a traer problemas”.

La investigación

Payarola Hernayes, de 42 años, está preso desde el 27 de noviembre pasado. Fue detenido en su casa del barrio Golf de Nordelta, en Tigre. Está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.

“Le imputan 11 hechos de estafas”, dijo, en su momento, una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado. Uno de los damnificados, según el expediente judicial, es Juan Montiel, padre del lateral de River Plate y el seleccionado nacional de fútbol.

La investigación del fiscal Iribarren había comenzado tras la denuncia de Alejandro O., uno de sus clientes.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

El denunciante relató siete hechos de estafa. “El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren en un dictamen de junio pasado cuando pidió allanar el domicilio y el estudio del abogado, situados en Nordelta.

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención del abogado, pero el juez de Garantías Orlando Díaz rechazo la solicitud y solo autorizó los allanamientos.

“A priori y, sin perjuicio de las derivaciones y avances de la pesquisa, entiendo que los hechos aquí relatados constituyen los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada”, había dicho el fiscal en el citado dictamen.

El representante del Ministerio Público Fiscal también había sostenido que el abogado denunciado “hizo y generó un perjuicio económico y patrimonial al mentado Sergio Alejandro O., que debió en distintos expedientes y trámites abonar para solucionar definitivamente los conflictos y reclamos solo generados exclusivamente por los engaños de Payarola la ‘friolera’ suma de aproximadamente de $13.221.872,70, 27.500 euros y US$608.000: ello, sumado a decretos de embargos y una quiebra pequeña, conforme surge de la documentación agregada".