Secuestran 210 kilos de cocaína con el sello de la organización de Delfín Castedo

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina secuestró 210 kilos de cocaína de alta pureza y detuvo a dos traficantes tras un operativo en la frontera entre Salta y Bolivia, donde un cargamento de ese volumen tiene un valor de unos 850.000 dólares, monto que se duplica “colocado” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Secuestro de 210 kilos de cocaína en Orán, Salta

Según se informó, los paquetes con la droga estaban marcados con el sello del delfín, símbolo de la organización liderada por Delfín Reynaldo Castedo, alias “El Patrón del Norte”, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, condenado por narcotráfico y por el homicidio de Liliana Ledesma, productora rural en la frontera que se oponía a que los contrabandistas pasaran por sus tierras.

Secuestro de cocaína en Orán Prensa Policía Federal Argentina

A la altura del kilómetro 18 de la Ruta Nacional N° 50, a la altura de San Ramón de la Nueva Orán, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) con asiento en esa ciudad, en conjunto con la División Antidrogas de la Policía Federal, detectaron un auto que se detuvo a unos cien metros del puesto de control.

Los uniformados se acercaron al vehículo para registrarlo. Los tripulantes del auto dijeron que llevaban hojas de coca. Pero en la requisa los agentes federales encontraron “ ocho grandes bultos que contenían 199 paquetes envueltos en nylon amarillo, que en su interior escondían 210 kilogramos de cocaína de máxima pureza ”.

Secuestro de cocaína en Orán Prensa Policía Federal Argentina

Tomó intervención la Fiscalía Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán. El fiscal Marcos César Romero ordenó la detención de los dos transportistas y la incautación de la droga y del auto.