Maradona: los peritos de Leopoldo Luque firmaron su conclusión antes de que se reúna la junta médica

Comenzó hoy, en la Superintendencia de Policía Científica bonaerense, en La Plata, un peritaje clave para determinar si la muerte de Diego Armado Maradona pudo haber sido evitada: 20 peritos oficiales y de parte se reunieron por primera vez para dar inicio a la junta médica que definirá si hubo mala praxis, entre otras cuestiones. Mientras, los especialistas que representan al neurocirujano Leopoldo Luque, Antonio Martín Maya y Antonio José Maya, ya presentaron un informe con sus conclusiones.

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación. El documento de los peritos de parte que representan a Luque, uno de los siete imputados, fue recibido por representantes del Ministerio Público Fiscal y quedó resguardado en un sobre lacrado que será abierto una vez que la junta médica, al cabo de sus reuniones, presente sus conclusiones finales.

“Se trató de una muerte natural de forma súbita cardíaca por isquemia de miocardio sin antecedentes coronarios y, por lo tanto, no previsible”, dijo a LA NACION Antonio José Maya.

Del inicio de la junta médica participaron Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, y Laura Capra, fiscal de Benavídez, con jurisdicción en el barrio cerrado San Andrés, donde el 25 de noviembre pasado murió Maradona.

Para los peritos de Luque, Maradona “murió, durante el sueño, sufrió un ataque cardíaco agudo que le produjo un paro cardiorrespiratorio no traumático”.

Reunión junta médica por la muerte de Maradona en la plata

División de tareas

Los voceros consultados por LA NACION explicaron que, para la junta médica, se acordó dividir el trabajo de los profesionales en dos grupos: por un lado, lo vinculado a la medicina clínica, sanitarista y cardiológica; y por el otro, lo psiquiátrico y psicológico.

“Además, para evitar cualquier tipo de filtración de materiales audiovisuales o sensibles, los peritos deberán asistir de manera presencial a la Fiscalía General de San Isidro, con previo aviso, cuando requieran ver videos, fotografías y algún documento en papel”, explicó a la agencia de noticias Télam uno de los investigadores judiciales.

Una vez terminada la reunión, el perito Maya explicó a LA NACION cuestiones vinculadas al cuadro clínico y al estado general de salud de Maradona con anterioridad a su fallecimiento. Ese es, precisamente, uno de los 24 puntos que los especialistas deberán contestar en la junta médica.

Los peritos de Leopoldo Luque ya presentaron su informe en la junta médica

“El cuadro clínico de Maradona , superado el hematoma subdural [del que fue operado en los primeros días de noviembre pasado en la Clínica Olivos por Luque], era el alcoholismo crónico y lo que de ello se derivaba. No tenía evidencias subjetivas ni objetivas de insuficiencia cardíaca y/o enfermedad coronaria. Dicha afirmación es objetivable a través de los reiterados estudios que le fueran realizados durante su historia médica sin evidenciar signos ni síntomas predictores de insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias), síntomas de enfermedad coronaria, cambios electrocardiógrafos o trastornos de motilidad sugestivos de enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca que pudieran predecir un evento cardiológico semejante”, sostuvo Maya.

Respecto a la consulta hecha de “si sobre la base de lo observado en la operación de autopsia y sus estudios complementarios, el cuadro cardiológico observado requería suministrar al paciente alguna medicación específica para esa afección”, Maya explicó: “Resulta obvio destacar que los médicos trabajamos con los exámenes que efectuamos a los pacientes en vida. Pero independientemente de ello, y aun aceptadas las alteraciones cardíacas que se evidencian en la autopsia, no requería ningún tratamiento. Ello en virtud de que no tenía arritmias (permaneció monitoreado varios días en su internación en terapia), no tenía síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, y no se registró nunca hipertensión arterial, angor ni síntoma coronario alguno”.

Los peritos que participan de la junta médica deberán responder si los medicamentos recetados por la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las imputadas, pudieron generar efectos adversos. Para Maya, “todas las drogas pueden generar efectos adversos; basta leer los prospectos de las más sencillas para notificarse de ello. En este caso no había ninguna evidencia cardiológica que, formalmente, las contraindicara. Un tratamiento se debe juzgar por la corrección de su indicación y la necesidad del mismo; ambas condiciones estaban presentes, y ellas son las que justifican correr el riesgo de sus efectos adversos”.

