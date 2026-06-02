La resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

En las últimas horas de este martes se conoció la resolución que dejó en libertad en 2025 a Claudio Barrelier, presunto femicida de Agostina Vega. El hombre de 33 años ya había sido encarcelado durante 20 días tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad luego de que una joven escapara de su hogar desnuda y con las muñecas atadas.

Barrelier es el único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permaneció una semana desaparecida en la ciudad de Córdoba hasta que su cuerpo fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La investigación reveló que Agostina ingresó al hogar de Barrelier en el barrio Cofico durante la noche del sábado y que, tras ello, el hombre la asesinó en su hogar y enterró sus restos en el terreno de 240 hectáreas. La joven fue abusada y ahorcada.

El manejo de la causa por parte de las autoridades policiales y judiciales fue ampliamente criticado por la familia de Agostina, la sociedad y los colectivos feministas. No solo por la tardía activación de la Alerta Sofía -sistema que se activa cuando se considera que la vida de menores de edad desaparecidos se encuentra en riesgo- más de 72 horas después de que se perdiera rastro de Agostina, sino también porque Barrelier ya había tenido una causa previa por privación ilegítima de la libertad y había sido liberado un año atrás. Fue en una resolución firmada por el fiscal de instrucción Iván Javier Rodríguez.

Allanamiento en la casa de Claudio Barrelier en barrio Cofico Captura

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2025 a las 14.45, cuando Barrelier se encontró con una mujer en la intersección de Magariños Cervantes y Juan B. Justo en la ciudad de Córdoba. Barrelier le había pedido ayuda para que le guardara unos bolsos de dinero, y acordaron encontrarse en dichas calles para, luego, trasladarse juntos a la casa de Barrelier en barrio Cofico. Cada uno se movió al punto con una moto propia.

Cuando llegaron, la mujer dejó su vehículo en la vereda, mientras que Barrelier entró la suya al garage. Allí, el hombre había convertido el lugar en una especie de “sala de reuniones” o bunker donde se reunía con amigos y la barra de Instituto. Allí tenía una mesa y una cama.

Al arribar, el hombre le dijo a la víctima que el dinero no estaba en la casa, sino que se lo iban a traer. Unos minutos después, se acercó a un mueble, sacó una pistola y se la guardó en el pantalón, a la altura de la cintura. Luego se la mostró a la víctima y le ordenó que se sentara en un sillón junto a la cama. Le preguntó si le había dicho a alguien dónde estaba.

Luego, la amenazó con el arma y le indicó que se pasara a la cama y se sacara la ropa. La joven quedó desnuda, solo con una bombacha puesta. Barrelier le indicó que se acostara boca abajo con las manos detrás, la amordazó y le ató las manos y piernas con cinta adhesiva. “Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada”, le dijo.

Segundos después, abrió el portón salió a la vereda a ocultar la moto de la joven. Fue entonces que la mujer logró zafarse de la atadura de sus piernas y escapar por el portón. Pidió auxilio desesperada a un grupo de chicos que pasaba por la zona. La Justicia intervino rápidamente, allanó la casa y secuestró las prendas de la joven. Barrelier negó conocer a la denunciante ante las autoridades que arribaron a su vivienda y mantuvo su postura durante el trayecto de la causa.

Tras ello, fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada por haberse cometido con violencia. Permaneció preso solamente durante 20 días. La resolución justifica dicha decisión de la Justicia advirtiendo que no había “presencia de otros indicadores de peligro procesal”. Consideraban que, en caso de que Barrelier recuperara su libertad, no había indicios de que “entorpecería la investigación” o “sustraería al proceso”.

Agostina Vega Facebook

Tras ello, le brindaron la libertad bajo una serie de condiciones. La primera era que pague las dos fianzas correspondientes a dos abogados de la matrícula por la sumo de $5 millones cada una. Ese dinero lo consiguió con una colecta de la que participó la madre de Agostina, Melisa Heredia, según reveló en diálogo con el medio local La Voz.

Luego, que fijaría un domicilio y que, en caso de cambiarlo, que se lo comunicaría al organismo judicial en el que estaba radicada la causa y que se abstendría de realizar cualquier acto que obstaculice el descubrimiento de la verdad.

Claudio Barrelier Facebook

Entre las condiciones más destacables, se encontraba la prohibición a Barrelier y sus familiares a contactarse o comunicarse por cualquier medio con la víctima, su familia y su pareja. Además, le pidieron que se presente una vez al mes ante la Justicia y que asista a algún centro especializado para que aborde su adicción a las drogas.

En diálogo con Cadena3, la víctima de Barrelier contó el calvario vivido. “Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto”, recordó. También mencionó la frustración que sintió cuando se enteró de su liberación.

“Yo ni sabía que había salido. Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso”, expresó, y sumó: “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”.