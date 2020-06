Marcha en Río Gallegos por un ataque homofóbico de la policía de Santa Cruz

Esta tarde habrá una marcha hacia la Jefatura de Policía de Santa Cruz para repudiar el ataque homofóbico sufrido por Jorge Javier Astorga a manos de uniformados de la Infantería provincial Crédito: Tiempo Sur

RÍO GALLEGOS. Los santacruceños no están dispuestos a que el tema quede en el olvido. Por eso, esta tarde, a las 16, el colectivo LGBTI 1969 se movilizará hacia la Jefatura de Policía provincial para volver a rechazar la brutalidad y la homofobia encarnados en el brutal episodio que hace poco más de un mes sufrió Jorge Javier Astorga, un joven de 27 años que fue golpeado brutalmente por agentes de la policía provincial luego de ser detenido en la calle por haber violado la cuarentena. Lo subieron a una camioneta, lo patearon en la cara, le fracturaron la mandíbula y lo metieron en una celda. En las últimas horas, luego que denunciara a la policía a través de la prensa, el gobierno repudió el hecho y se iniciaron causas judiciales.

La madrugada del 1° de mayo, Astorga volvía caminando a su casa desde la de su madre, a la que había ido a visitar, cuando fue detenido en la vía pública. "Me encontró la Infantería y me metieron adentro de la camioneta sin preguntarme el motivo de mi circulación ni pedirme el DNI. Cuando pregunté, uno de los efectivos me dijo '¡ah, mirá como habla este maricón, como habla este trolo!'", relató el joven, en una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Jorge Javier Astorga Crédito: Télam

Recordó que lo esposaron, le pegaron patadas y trompadas, lo encerraron en un auto y lo llevaron a la comisaría 6a. de esta ciudad. "Me bajaron de los pelos, me arrastraron por el suelo y me llevaron adentro de la comisaría hasta el pasillo, al final; ahí se encuentra el quincho, había música", relató Jorge. Lo dejaron sin zapatillas y sin medias, le arrancaron los aritos y lo golpearon.

"Había una sola policía femenina; los demás eran todos varones. Los de Infantería eran entre seis y ocho personas que estaban encapuchadas, o sea que no se les veía el rostro; de una persona sí me acuerdo", detalló Jorge, que agregó: "Lo miré cuando él me pateó la cara. Ahí me provocó la fractura del maxilar".

"Me llevaron al calabozo, todo el tiempo me amenazaban con que me iban a llevar con los otros presos para que me violaran. Y bueno, todo el tiempo me decían que yo no tenía derechos, que no era como en las películas y que no tenía tampoco derecho a hacer unas llamadas", relató. En ese momento, para Astorga su mayor temor era que su familia no sabía que estaba ahí y lo que le podía pasar.

En el calabozo al que lo llevaron había dos detenidos en similar situación, pero solo a él lo maltrataron. Por eso, no duda en asegurar que lo que sufrió fue "un ataque homofóbico".

Fue al hospital con la cara destrozada. Allí detectaron que tenía una fractura maxilar, fisuras en las costillas y hematomas en todo el cuerpo. Cuando quiso hacer la denuncia en el comando policial lo derivaron a la misma comisaría en la que fue golpeado. Tuvo dos cirugías para volver a tener movilidad en la boca y aún sigue en recuperación. Recién ayer a la tarde le sacaron los puntos.

Ataque homofóbico

El joven hizo una presentación por discriminación. "Es una denuncia por discriminación por orientación sexual y violencia institucional. Estamos acompañando y asesorando a la víctima, articulando la intervención con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos", confirmó a LA NACION Lucrecia Vivanco delegada en Santa Cruz del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Aclaró: "Vamos a solicitar un informe del juzgado que tomó intervención y a propiciar que la Defensoría patrocine a la víctima para llevar a cabo la denuncia penal".

Si bien el hecho ocurrió hace más de un mes recién ayer, luego de que trascendiera su historia a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Gobierno repudió el hecho e informó que se había iniciado un sumario interno para esclarecer la situación. Se informó que además de los sumarios iniciados en el caso intervino el Ministerio de Desarrollo Social para solventar gastos por la atención médica y para contener al joven.

En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron, en un comunicado, que se trabaja "en capacitar permanentemente al personal en cuanto a las garantías constitucionales, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la temática de género y la Ley Micaela, para que estas circunstancias no ocurran".