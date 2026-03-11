Palermo: una conductora alcoholizada intentó escapar de la policía, atropelló a una inspectora y fue arrestada

Una conductora alcoholizada fue detenida en la madrugada del miércoles en la zona de los Bosques de Palermo por manejar de forma imprudente. El episodio escaló cuando la mujer decidió huir y terminó arrollando a una efectiva policial.

Según el parte policial al que accedió LA NACION, la persecución comenzó en la intersección de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, en los Bosques de Palermo, luego de que la conductora, una mujer trans de 45 años, fuera observada conduciendo un automóvil de manera zigzagueante.

“Al ser interceptada para su identificación, la conductora solicitó ser asistida por personal femenino, pero al intentar ser identificada se tornó agresiva y emprendió la fuga con el vehículo”, detallaron las mismas fuentes.

La violenta secuencia quedó plasmada en un video captado por un testigo presente en el lugar. En las imágenes puede observarse cómo la mujer, vestida con lencería, desciende inicialmente del vehículo y comienza a discutir con los policías que la habían detenido.

“Vos no te metas”, le reclamó la conductora a un oficial masculino, dirigiéndose a un grupo de efectivas mujeres, a quienes acusó de haberla agredido. “¿Por qué me pegas a mí?“, cuestionó la mujer a los gritos.

En medio de insultos, la conductora se subió al vehículo y atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad. Acto seguido, la mujer emprendió la fuga y continuó la marcha por la calle Andrés Bello, donde a unos 800 metros chocó contra la parte trasera de un móvil policial.

Tras ello, la conductora fue interceptada por las autoridades y en medio del procedimiento uno de los efectivos involucrados resultó herido.

Según se informó, ambos policías fueron asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y luego trasladados al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, sin riesgo de vida.

Finalmente, la mujer quedó imputada y la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. Tamara Cristini, dispuso su detención por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad, junto con el secuestro del vehículo.