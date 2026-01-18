Más patrullaje, nuevas cámaras. Bajó 14% la cifra de delitos en San Isidro, informó el gobierno municipal

A caballo del recambio total del sistema de videovigilancia pública, del refuerzo de la dotación de la Patrulla Municipal y el aumento de la presencia policial en las calles más la creación de una brigada especial enfocada en la criminalidad más compleja, el número general de delitos en San Isidro bajó un 14 por ciento.

Así lo informó la Intendencia en un comunicado de prensa: “El Municipio instaló 2100 dispositivos de última generación en tiempo récord para modernizar su sistema de videovigilancia. Además, alcanzó el máximo de operativos, incorporó nuevos agentes y creó una brigada especial para atacar delitos complejos. Todas estas mejoras lograron una caída general del delito. En 2025 se llevó a cabo un recambio completo de su sistema de videovigilancia, se reforzó la Patrulla Municipal y la presencia policial en calles, logrando así una reducción en los índices de delincuencia”.

Las 2100 nuevas cámaras cuentan con resolución 4K, asistencia de inteligencia artificial y visión nocturna, y reemplazaron el sistema anterior, que tenía más de 20 años de uso y había quedado obsoleto. El nuevo sistema optimiza el monitoreo en tiempo real y amplía la cobertura a zonas que antes carecían de vigilancia, explicó el municipio.

“Esta modernización tecnológica, combinada con un aumento sustancial de la presencia policial en las calles, permitió implementar un esquema integral de seguridad que ofrece respuestas más rápidas y efectivas en todas las localidades del partido”, se informó en el comunicado.

“Transformamos para siempre el sistema de videovigilancia: duplicamos su capacidad, incorporamos la tecnología más avanzada disponible y llegamos a lugares donde antes no había cobertura. Y lo hicimos en tiempo récord: dos años entre la licitación y la instalación total del sistema: cámaras y fibra optica”, afirmó el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

El sistema se complementa con un anillo digital reforzado por 170 lectoras de patentes que permite identificar y actuar de inmediato ante la circulación de vehículos con impedimentos legales. “Si un auto con pedido de captura ingresa o circula por el distrito, enviamos una patrulla para interceptarlo”, explicó el intendente.

En cuanto a la Patrulla Municipal, en 2025 se incorporaron 122 agentes, para llegar aun un total de 331 efectivos, lo que permitió incrementar en un 10% el patrullaje preventivo. Se creó también la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), un grupo de agentes especializados y altamente capacitados para intervenir en delitos complejos −como entraderas y asaltos violentos−, en coordinación directa con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El refuerzo de las fuerzas de seguridad locales permitió resultados operativos contundentes: se realizaron 22.919 operativos de seguridad, en los que se identificó a más de 202.000 personas y se controlaron 123.000 vehículos, con un total de 2400 detenciones.

Además, el programa “Ojos en Alerta”, canal de comunicación directo entre los vecinos del distrito y el Centro de Operaciones Municipales (COM) para alertar sobre situaciones delictivas o emergencias que ya cuenta con más de 21.000 contribuyentes adheridos, posibilitó otras 120 detenciones.

Estas medidas, explicó el municipio, permitieron reducir el índice general de delitos un 14% con respecto a 2024, al igual que los robos en vía pública; el robo de autos cayó un 63% y las entraderas bajaron un 34%, se precisó en el comunicado.

El plan de refuerzo continuará en 2026 con la incorporación de nuevos patrulleros y motos, y más agentes, que ingresarán a la Patrulla Municipal tras completar un curso de ingreso de mayor duración y profesionalización, con una fuerte apuesta a la preparación física.