Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años en los alrededores del estadio de Colón

SANTA FE.- Crece la conmoción en el Gran Santa Fe. Un adolescente de 15 años, desaparecido desde el jueves pasado, cuando salió de su casa en la vecina Santo Tomé, fue hallado asesinado, de varias puñaladas, en un galpón abandonado de barrio Chalet, frente al estadio de Colón, en el acceso sur de esta capital.

En tanto, una joven de igual edad, que tenía una relación sentimental con aquél, y que estaba desaparecida desde el sábado, reapareció este martes junto a su madre en un hogar albergue para jóvenes, pero su silencio parece estar relacionado con lo vivido en los últimos días, junto a su pareja, admitieron los investigadores.

El caso es investigado minuciosamente por la Justicia, especialmente por los entretelones que se plantearon en el seno familiar de la víctima. Es que Jeremías Monzón, el joven asesinado, había dejado el hogar de su madre para vivir con sus tíos.

Por eso, tras el hallazgo del cadáver y el pedido de reconocimiento realizado a los familiares por parte de la policía, la madre dijo que no podía aceptar que ese cuerpo era el de su hijo. En cambio, el tío con quien vivía Jeremías, terminó aceptando que las pertenencias recogidas por la policía (ropa, calzado y otros elementos) correspondían al adolescente buscado.

El adolescente, de 15 años, era intensamente buscado desde el jueves pasado, cuando se ausentó de su domicilio en la ciudad de Santo Tomé.

Durante las investigaciones, el personal policial logró obtener imágenes de cámaras de seguridad que confirmaban el trayecto de Monzón en bicicleta hacia la ciudad capital.

Pero el hallazgo de su cuerpo fue posible por el llamado de un residente en el barrio Chalet, a pocas cuadras del estadio de Colón, en el sur de la ciudad. Eso se produjo durante las primeras horas del lunes, luego de un aviso que alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo dentro de un galpón abandonado, ubicado en un descampado frente al estadio sabalero.

Los investigadores admitieron ante LA NACION que el cuerpo hallado “se encontraba en avanzado estado de descomposición”, por lo que en un primer momento no fue posible confirmar la identidad del cuerpo.

Por ese motivo, el lunes a la tarde, en la morgue judicial, los tío de Jeremía indicaron que dos elementos encontrados junto al cuerpo, un aro y una pulsera, pertenecerían al adolescente.

Finalmente, este martes por la mañana, tras nuevas diligencias realizadas en la morgue judicial, se confirmó que se trataba de Jeremías Monzón.

Los investigadores aseguraron a LA NACION que el cuerpo del adolescente presentaba heridas de arma blanca, por lo que la causa quedó en manos de la Justicia, que avanza con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades.

Funcionarios judiciales comentaron que la reaparición de la joven novia de Monzón, tras los hechos finalmente corroborados por la policía, podría ser relevante para orientar definitivamente la investigación para dar con los responsables del homicidio.

Al respecto, fuentes confiables admitieron esta tarde que la investigación apunta a por lo menos dos menores vinculados con el crimen.

Sin embargo, algunos pesquisas no coinciden con esa postura y recordaron que Jeremías desapareció en horas de la siesta, pasadas las 14.30, cuando se dirigía desde Santo Tomé a Santa Fe, cruzando el puente carretero, para dirigirse al complejo habitacional San Jerónimo, del barrio Centenario, pegado a la tribuna sur del estadio de Colón. “Por lo tanto, es una zona muy concurrida, de mucho tránsito. Alguien debió observar que algo raro estaba ocurriendo esa siesta”, remarcó ante LA NACION uno de los investigadores.

El caso se instaló a nivel nacional a través de Missing Children Argentina, lo que dio lugar a múltiples operativos en distintos puntos de Santa Fe y la región.

Testigo clave

En medio de la investigación, un hecho sumó interrogantes al caso: fue este lunes último cuando se conoció la denuncia por la desaparición de Milagros Altamirano, una adolescente de 16 años, vecina del complejo Fonavi San Jerónimo, pegado también al estadio de Colón.

Según los allegados de Jeremías, ella habría estado con él el jueves por la tarde, poco antes de que se perdiera todo rastro del adolescente.

Ahora, la joven, que se encuentra en buen estado de salud, permanece bajo custodia policial, y su declaración ante la Justicia podría ser clave para reconstruir las últimas horas con vida de Jeremías y determinar si otras personas estuvieron involucradas.

En las últimas horas, y en redes sociales, surgieron comentarios que vinculan a ambos jóvenes con un grupo de amistades que frecuentaba el inmueble donde fue hallado el cuerpo. Otra madre, que alertada por la aparición de un cuerpo en el lugar, admitió que su hijo concurría a ese lugar a drogarse. Estos elementos son analizados ahora por los investigadores.

Ahora, los investigadores deberán resolver la forma en que fue asesinado Monzón; es decir, si el ataque fue sorpresivo, si hubo defensa o si el adolescente fue emboscado.