“Me lo mataron delante de mis ojos”: así asesinaron de un balazo a un joven en medio de un asalto

Un joven de 21 años, identificado como Nazareno Isern, fue asesinado el lunes de un balazo en la cabeza cuando intentaron robarle la bicicleta mientras volvía de pasear con su amiga en la colectora de la autopista Riccheri, en el límite de los partidos bonaerenses de Ezeiza y Esteban Echeverría. Kiara, amiga y única testigo del caso, habló con LN+ y dio detalles del trágico episodio: “Fue durísimo porque me acerqué a Naza, no reaccionaba y se me fue en el momento”, dijo.

“Me lo mataron delante de mis ojos”, agregó la joven en diálogo con la prensa.

