“Me siento inocente, solamente eso le puedo decir”, afirmó Justo Fernando Barrientos, cuando el juez Adrián Pérez Lance, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) porteño N° 5, le dio la oportunidad de decir las últimas palabras antes de dar a conocer el veredicto por los homicidios de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, ocurridos en un hotel de Barracas en mayo de 2024.

Tras escuchar a Barrientos, de 69 años, el juez Pérez Lance y sus colegas Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander se retiraron a deliberar. Hoy a las 14 darán a conocer el veredicto.

“El crimen estuvo motivado en un sentimiento muy profundo y visceral: el odio que sentía hacia las víctimas. No solo las quemó vivas sino que lo hizo de noche, adentro de su habitación, donde convivían”, había dicho el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi durante su alegato, donde pidió la pena de prisión perpetua para Barrientos.

Según informó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, en su alegato el representante del Ministerio Público hizo foco en que lo que le molestaba a Barrientos era que las víctimas fueran lesbianas: “Sentía claramente desprecio y aversión”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado sea condenado por el delito de homicidio agravado por haberse cometido mediando violencia de género, por odio a la orientación sexual, por ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de tres personas y en grado de tentativa respecto de una cuarta damnificada.

Los jueces Cinthia Oberlander y los magistrados Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

El hecho ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión situada en Olavarría al 1600, en Barracas. Según la investigación judicial, el imputado, que vivía en el mismo establecimiento, arrojó una bomba molotov —“una bola de fuego”, describieron los testigos— dentro de la habitación donde descansaban las cuatro mujeres y luego intentó impedir que escaparan mientras avanzaban las llamas.

Cobbas murió pocas horas después del incendio en el Instituto del Quemado. Figueroa falleció dos días más tarde, también con quemaduras gravísimas. Amarante, sobreviviente de la tragedia de República Cromañón, murió el 12 de mayo en el Hospital Penna tras permanecer internada con el 75% del cuerpo quemado. Sofía Castro Riglos logró sobrevivir luego de permanecer internada durante semanas y atravesar múltiples tratamientos médicos.

Según sostuvo el fiscal Buzzi, el triple homicidio y el intento de asesinato de Castro Riglos se dieron en un contexto previo de violencia de género y motivados por el odio que sentía el acusado hacia la orientación homosexual de las cuatro mujeres.

“No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”, afirmó el acusador público.

Antes de la exposición de la fiscalía, la querella de la Defensoría Pública de Víctima (que representa a los familiares de Cobbas y Figueroa), la abogada Luciana Sánchez (en representación de Castro Riglos) y la querella encarada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (que representa a la familia de Amarante) pidieron también prisión perpetua para el acusado.