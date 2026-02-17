Mega operativo por una paciente psiquiátrica que se atrincheró en Las Cañitas

Durante el mediodía del martes, en la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, una paciente psiquiátrica se rehusó a ser trasladada a una institución especializada, se atrincheró dentro de su departamento y amenazó a sus cuidadores con un arma. Efectivos de la Policía de la Ciudad montaron un megaoperativo a la salida de su casa para detenerla y evitar una tragedia.

El episodio tuvo lugar en el departamento que habita la mujer, ubicado en el piso 12 de un edificio situado en la calle Migueletes al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros.

Luego de recibir un llamado al 911 se montó un operativo en la vía pública que incluyó a personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y el despliegue de un colchón de salvamento por parte del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, a modo de medida preventiva para el caso de que la mujer decidiera arrojarse al vacío en un acto de desesperación.

El operativo para reducir a la mujer cortó el paso de tráfico en la calle Migueletes

Finalmente, miembros del DOEM accedieron al departamento y tomaron contacto con la mujer. Luego de una negociación, la convencieron de abandonar su actitud peligrosa y acordaron su traslado al centro médico indicado.