Mega operativo por una paciente psiquiátrica que se atrincheró en Las Cañitas
Divisiones especiales de la Policía de la Ciudad intervinieron para calmar a la mujer, que amenazaba con quitarse la vida
- 2 minutos de lectura'
Durante el mediodía del martes, en la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, una paciente psiquiátrica se rehusó a ser trasladada a una institución especializada, se atrincheró dentro de su departamento y amenazó a sus cuidadores con un arma. Efectivos de la Policía de la Ciudad montaron un megaoperativo a la salida de su casa para detenerla y evitar una tragedia.
El episodio tuvo lugar en el departamento que habita la mujer, ubicado en el piso 12 de un edificio situado en la calle Migueletes al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros.
Luego de recibir un llamado al 911 se montó un operativo en la vía pública que incluyó a personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y el despliegue de un colchón de salvamento por parte del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, a modo de medida preventiva para el caso de que la mujer decidiera arrojarse al vacío en un acto de desesperación.
Finalmente, miembros del DOEM accedieron al departamento y tomaron contacto con la mujer. Luego de una negociación, la convencieron de abandonar su actitud peligrosa y acordaron su traslado al centro médico indicado.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Las Cañitas
Le compite a Palermo Soho. El barrio porteño que fue furor en los 90 vuelve a reinventarse como el rey del cafecito
Da al Hipódromo de Palermo. Venden un penthouse en uno de los pocos edificios de Buenos Aires con más compradores que departamentos publicados
Las Cañitas. Cómo es el plan integral de vecinos para preservar la identidad de la zona
- 1
Tragedia en cadena en Salta: atropelló a un ciclista, huyó y murió al chocar de frente en la Ruta 68
- 2
Los adolescentes que decidieron matar por placer para generar “impacto”, eligieron a una amiga como víctima y filmaron su plan
- 3
Un exarquero de Olimpia de Paraguay, detrás de la banda que se desprendió del narco de las 1000 caras
- 4
Desbaratan en Saavedra un desarmadero con autopartes valuadas en $25 millones