Reclamo policial en Mar del Plata: exoficiales exigieron aumentos y golpearon en el rostro a un comisario

MAR DEL PLATA.– El reclamo de mejoras salariales de efectivos policiales que la semana pasada irrumpió y ganó vidriera nacional desde Rosario tuvo este lunes su réplica aquí, con un grupo de exoficiales de la Policía bonaerense y familiares de algunos efectivos en actividad que se manifestaron para pedir aumentos y mejores condiciones laborales, tanto para el personal en servicio como para los retirados.

La protesta se realizó frente a la comisaría 1ª, en pleno centro de la ciudad, y derivó en un episodio de violencia: uno de los participantes le pegó una trompada al titular de la Jefatura Departamental Mar del Plata , que se había acercado para dialogar y escuchar el reclamo.

Por el momento no hay detenidos, pero trascendió que las autoridades policiales intentarán identificar al agresor para llevarlo ante la Justicia.

El planteo formal, dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, dirigido por Javier Alonso, exige un aumento salarial del 80% para todos los oficiales “sin distinción de jerarquía”. Entre los puntos principales reclaman: Un incremento del 80% para todo el personal policial, sin distinción de jerarquía ni situación de revista; un ajuste del 100% en el coseguro de servicios sociales para cobertura de medicamentos; la actualización a $12.000 de la hora adicional conocida como CORES y un aumento del 50% para las designadas POLAD.

Uno de los principales reclamos apuntó contra las prestaciones del IOMA, la obra social provincial Redes

También piden resolver la situación de la cobertura de IOMA [obra social provincial], que en Mar del Plata redujo de manera significativa la lista de establecimientos a los que los afiliados pueden acudir para consultas, intervenciones o internaciones.

“Que cubran los tratamientos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y demás servicios de salud que siempre cubrió y que, desde hace un tiempo, no lo hace”, sostiene la nota presentada por Marcelo Carlos Di Pasqua, quien fue jefe de la Departamental Mar del Plata y hoy, ya retirado, se desempeña como abogado.

Di Pasqua mencionó que los sueldos actuales “no superan los $900.000 ” para los oficiales y, como ya habían comentado los manifestantes en Santa Fe, muchos efectivos deben realizar trabajos adicionales fuera de servicio. “Hacen Uber para sobrevivir”, señaló.

Mar del Plata, bajo tensión: reclamo policial derivó en incidentes y un comisario

La nota, firmada por Di Pasqua y elevada al ministro Javier Alonso, fue presentada en representación de policías jubilados y retirados, aunque plantea demandas que abarcan a la totalidad del personal. Allí fundamenta como necesaria la “recomposición de los salarios del personal policial en actividad, retirados, jubilados y pensionados, el aumento de la cobertura de medicamentos por parte de los servicios sociales, la actualización del valor de las horas CORES y de los servicios de policía adicional, y medidas urgentes para normalizar la atención de IOMA”.

Al ministro le solicitan plantear estos reclamos ante el gobernador Axel Kicillof, teniendo en cuenta la situación salarial del personal en servicio y de quienes ya pasaron a retiro pero dependen de esos haberes. “Usted no ignora que los bajísimos sueldos que cobra el personal policial no alcanzan para cubrir una canasta básica y por ello deben hacer adicionales o, en otros casos, buscar otro trabajo para llegar a fin de mes”, señaló Di Pasqua.

Durante la protesta, en la que se exhibieron carteles y banderas, hubo cánticos y algunos ánimos exaltados. Por eso también se acercaron autoridades de la comisaría y jefes de la conducción central de la fuerza en la jurisdicción.

Un video registrado por los manifestantes muestra que, cuando la situación parecía bajo control a pesar de las voces alzadas, un hombre golpeó al comisario mayor Cristian Fontana.

Protesta salarial en Mar del Plata: expolicías se enfrentaron con jefes y un comisario terminó golpeado

Fue un puñetazo al rostro que el funcionario no respondió. El agresor es un hombre mayor que llevaba una bandera argentina en una mano y, con la otra, impactó entre la mejilla y el mentón del jefe policial.

Superado ese incidente, los manifestantes comenzaron a dispersarse. La investigación por la agresión quedó en marcha: la fiscalía de turno recibió el video que muestra cómo ocurrió el ataque y quiénes estaban en el lugar.