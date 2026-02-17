Puerto Madryn: así es el operativo de búsqueda de la joven de 23 años que desapareció cuando buceaba

La desaparición de una joven de 23 años durante una actividad de buceo deportivo conmociona a Puerto Madryn. El caso ocurrió en la zona de Punta Cuevas, donde la Prefectura Naval Argentina (PNA) lleva adelante un operativo de búsqueda que se intensificó en las últimas horas con personal especializado y recursos adicionales.

La joven fue identificada como Sofía Devries, creadora de contenido oriunda de Villa Ballester, que se encontraba en Chubut junto a su novio para realizar una titulación de buceo. Tras ingresar al mar, no volvió a la superficie y se dio aviso inmediato a las autoridades.

En LN+, el jefe de salvamento y buceo de la PNA, Adrián Wagener, explicó cómo se activó el protocolo y cuáles son las hipótesis que se manejan.

Adrian Wagener hablo sobre la joven que desaparecio en Puerto Madryn

Un operativo inmediato con buzos especializados

Wagener brindó detalles acerca de cómo actuó la Prefectura: “La Prefectura destacó de manera inmediata, sin esperar la autorización de la Justicia, los medios que tienen para una asistencia de estas características”.

Explicó además que en Puerto Madryn funciona una estación de salvamento con personal permanente: “Hoy tiene de manera permanente siete buzos. Desde el momento que es anoticiada, llevó adelante el protocolo de búsqueda”.

Según detalló, la intervención comenzó ayer al mediodía, apenas se recibió la alerta.

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn

El jefe operativo señaló que, a medida que avanzaron las horas, se decidió reforzar el despliegue local. “Hoy a la mañana salían en avión tres efectivos, que ya están trabajando en la búsqueda. Además, salió un camión con cuatro buzos más”, dijo.

También remarcó que es imposible movilizar decenas de personas en los primeros minutos: “Durante la primera intervención es imposible tener un recurso de 40 personas en el lugar. Sí tener siete personas, dos dotaciones de buceo, con profesionales que se dedican a esto hace años”.

Del operativo también participa el avión P-3C Orion de la Armada Argentina, que realiza sobrevuelos a baja altura sobre la costa de Puerto Madryn y zonas cercanas.

Hipótesis

Mientras la investigación está en manos de la Justicia, Wagener explicó que existen varias hipótesis: “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico. Su pareja de buceo llegó a la superficie e informó a los instructores, quienes intentaron hacer maniobras de búsqueda sin poder encontrarla”.

El funcionario insistió en que solo se podrá determinar lo ocurrido con hallazgos y peritajes: “Hay un montón de hipótesis, se puede saber encontrando y peritando”.

Uno de los puntos clave en este tipo de operativos es la autonomía limitada del buzo según la profundidad. “Con un botellón, para hacer entre 20 y 26 metros de profundidad, la persona tiene 25 minutos de autonomía de buceo”, explicó Wagener, aunque aclaró que varía según el estado físico y la capacidad pulmonar.

Dónde ocurrió la desaparición

El operativo se concentra en el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, frente a las costas de Puerto Madryn.

La alerta fue realizada por el patrón de la embarcación: “Informó que un buzo había tenido un accidente, se activó y de inmediato se destacan los buzos con asiento permanente en Puerto Madryn”.

Las autoridades debieron suspender la búsqueda durante la noche por la baja visibilidad, pero retomaron las tareas temprano este martes. Wagener aclaró que la actividad no era una experiencia inicial: “No fueron a hacer un buceo bautismo, fueron a buscar una titulación”.