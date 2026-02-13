Se incendia un depósito de la Policía Federal en el barrio porteño de Barracas

Un incendio de gran mágnitud se desató esta tarde en un depósito de la Policía Federal, donde funciona una unidad de investigaciones, ubicado en el barrio porteño de Barracas. Si bien se desconocen las causas que originaron el fuego, fuente oficiales aclararon que comenzó en un predio lindero, también perteneciente a la fuerza, donde se encuentra un playón de autos en desuso a la espera de su compactación. Trabajan en el lugar varias dotaciones de Bomberos.

El hecho se registró cerca de las 15 en un playón que funciona como depósito de autos. Según informaron fuentes policiales el foco igneo se habría originado allí por causas que están siendo investigadas.

Incendio en un depósito de la Policía Federal

El fuego de “proporciones considerables” arrasó con varios de los vehículos apostados en el playa de estacionamiento, lindera a un galpón perteneciente a la unidad de investigaciones de la Policía Federal.

Se trata de un predio de amplia extensión que pertenece a la fuerza de seguridad, donde conviven varios un playón al aire libre junto al cuatro galpones aproximadamente. En el área también funciona una parte de talleres de automotores.

Bomberos trabajan en la zona del incendio en un depósito de la PFA.

De acuerdo al parte policial, el fuego rápidamente se trasladó al galpón donde se podía vislumbrar una gran columna de humo negra.

Rápidamente personal de Bomberos de la Policía Federal y de la Ciudad montó un operativo en el lugar para contener las llamas, que por ese entonces ya se había propagado ocasionando que por los menos cuatro vehículos que se encontraban apilados aguardando su compactación, junto al depósito, también se prendieran fuego.

Pasadas las 17.30 los bomberos lograron contener el incendio, que afortunadamente no dejó heridos ni evacuados.

Noticia en desarrollo