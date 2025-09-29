Megaoperativo en el sur de Rosario para detener a un grupo de barras que manejaban la venta de drogas

ROSARIO.- En enero y febrero de este año se produjeron siete homicidios en Villa Gobernador Gálvez, una ciudad vecina a Rosario, donde desde hace años la violencia extrema es la marca de los grupos que se dedican al narcomenudeo, que, en la mayoría de los casos, están vinculados a bandas de Rosario.

Operativo de detención en el interior de una vivienda Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Esa seguidilla de crímenes, que alteró las estadísticas de homicidios en enero y febrero en el departamento Rosario, luego de un año con una baja del 65 por ciento, provocó preocupación en el gobierno de Maximiliano Pullaro ante la posibilidad de que se tratara de un recrudecimiento de la violencia narco.

Detenido por la Policía Federal Argentina durante el operativo Ministerio de Seguridad de Santa Fe

En el Ministerio Público de la Acusación crearon una unidad especial, integrada por varios fiscales, para enfocarse en investigar qué ocurría en esa zona del sur del departamento Rosario. La pesquisa llevó a los investigadores a detectar a varias bandas que se dedicaban al microtráfico de drogas, ligadas, en su mayoría, a dos barras bravas locales, como Newell’s y Coronel Aguirre , este último, un club que está situado en el corazón de Villa Gobernador Gálvez.

Armas, dinero y celulares incautados durante los allanamientos Ministerio de Seguridad de Santa Fe

A raíz de estas investigaciones las fuerzas federales y la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizaron este lunes 130 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y varias cárceles, entre ellas la de Piñero, que se encuentra a 30 kilómetros de esta ciudad, y las penitenciarias federales, como Ezeiza y Marcos Paz, donde están detenidos en sectores de alto perfil, bajo aislamiento, integrantes de la banda de Los Monos.

Una mujer es detenida por personal de la Policía Federal Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Según información difundida por el Ministerio de Seguridad Nacional, este operativo dejó un saldo de 33 detenidos (varios en calidad de demorados), entre ellos, Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s con vínculos con la banda de Los Monos y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo al documento difundido de manera oficial, hay 20 personas que se mantienen prófugos. En el despliegue de las fuerzas de seguridad se produjo “el secuestro de armas -dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre 22 y un revólver calibre 32.-, drogas y millones en efectivo, y puso bajo la lupa a empleados municipales y a una agente policial por presunta complicidad”.

Evidencia secuestrada: armas y dinero hallados en el operativo Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Vallejos y Medrano son señalados como engranajes centrales de las redes narcocriminales que operan en el sur de Rosario y que continuaban articulándose con líderes presos que pertenecen al entramado de Los Monos, como Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan “Jano” Fernández.

Agentes de la PFA concretan un arresto en el megaoperativo Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Según la información difundida, “la investigación confirmó que las organizaciones criminales estaban lideradas desde prisión por Avalle, Escobar y Fernández, responsables de gerenciar el narcomenudeo y las extorsiones en la región. La mayoría de los domicilios allanados pertenecían a familiares o parejas de los cabecillas, que actuaban como operadores de la red en territorio ”. “Los procedimientos fueron ejecutados por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Gendarmería Nacional”, agregaron las fuentes.

Un sospechoso es trasladado por la Policía de Investigaciones Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Uno de los detenidos más relevantes por su historial criminal es Alejandro Daniel Vallejos, alias Zapa, quien es considerado por los investigadores como uno de los referentes de la barra brava de Newell’s. Ese lugar en la tribuna lo copa como delegado de la banda de Los Monos. En las últimas semanas, fue mencionado como parte de los miembros de la hinchada que permitieron la presencia en el paraavalanchas de personas que anteriormente formaban parte de la barra de Rosario Central. Entre ellos el recientemente asesinado Juan Domingo “Cascarita” Ramírez, y Juan José “Juancito” Gómez, detenido por su presunta participación en un ataque a balazos.

Detención en zona rural a cargo del Grupo de Operaciones Tácticas Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Además de Vallejos, también fue aprehendido otro barra, José María Medrano, conocido como Yiyo, quien sería el jefe de la hinchada de Coronel Aguirre, club de Villa Gobernador Gálvez. Desde hace tiempo la Justicia advierte que en este club de la localidad vecina hay barras que también militan en la hinchada leprosa. Todo en un marco de presuntos negocios ilícitos conectados también con personas privadas de la libertad.