México: una joven argentina de 31 años fue encontrada muerta en Playa del Carmen

escuchar

Una modelo argentina, de 31 años, oriunda de Carmen de Patagones, fue hallada muerta en Playa del Carmen, en México, bajo circunstancias poco claras. Su familia denuncia un posible femicidio y reclama a Cancillería argentina su intervención en el caso.

Según informó Diario Río Negro, el hecho se produjo el 18 de febrero cuando la hermana de la víctima, identificada como Agostina Jalabert, encontró el cuerpo de la joven en el departamento de Playa del Carmen que compartían desde septiembre.

Junto a su hermana, Agostina Jalabert se había mudado a México en septiembre para continuar en aquel país con su carrera de modelo e influencer. Juntas vivían en un departamento de dos habitaciones donde la víctima fue encontrada sin vida.

Según dio a conocer su hermana, a fin de año la modelo había sido visitada por una exnovio con quien habría recompuesto la relación en México y quien se había alojado en el departamento mientras ella se encotraba fuera de la ciudad costera.

Fue a su regreso que se encontró a su hermana sin vida en el baño bajo una escena de “supuesto” suicidio, según reconstruyó el medio local. En ese momento, también se encontraba en el departamento la pareja de la joven, quien dijo haber estado durmiendo.

“Cuando Candela llega, el guardia de seguridad le dice que les iban a hacer algún tipo de multa por los disturbios que se habían dado durante toda la noche. Incluso nos enteramos que estuvo la Policía por el llamado de un vecino. En ese momento, ella sube rapido y cuando quire entrar, incorporando un código, la puerta no se abría. Minutos después de tocar el timbre, salió el novio”, precisó el tío de la víctima, Germán Jalabert, sobre la secuencia desatada luego del arribo de su sobrina al departamento.

De acuerdo al relato del hombre, Candela Jalabert ingresó al departamento y al entrar al baño se encontró a su hermana ya sin conocimiento. “Se asustó mucho, no pensó que estuviera muerta y le pidió ayuda al novio. Le hicieron maniobras de RCP, pero la muerte ya se había producido”, aclaró Jalabert, en diálogo con TN.

En tanto, familiares de la víctima denuncian ahora irregularidades en el proceso de la investigación llevada a cabo en México y apuntan duramente contra el novio, con quien Agostina habría terminado en otra oportunidad “por un episodio violento que no fue denunciado”.

Por su parte, familiares de la joven presentaron un comunicado ante la Cancillería Argentina para reclamar su intervención en el caso. “No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado”, argumentaron, según citó el medio local

“El novio no da la cara, dice que va a explicar lo que paso, pero nunca lo hizo y desapareció de Playa del Carmen. Esto nos llevó a pensar que estábamos ante algo distinto”, concluyó Germán Jalabert.

LA NACION