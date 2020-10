"Mi hija descansará en paz ", dijo el padre de Abigail Riquel tras el linchamiento del principal sospechoso Fuente: Archivo - Crédito: Captura Telefé Noticias

Pablo Riquel, el papá de Abigail, la nena de 9 años que fue encontrada asesinada con signos de abuso sexual en un descampado de Tucumán, dijo que su hija "va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho", en relación al linchamiento del principal sospechoso por parte de los vecinos, que lo golpearon a patadas y machetazos hasta causarle la muerte.

"Ella va a estar un poco más tranquila", sostuvo Riquel, luego de la movilización de vecinos que llegó hasta el frente de la comisaría 12.

El principal sospechoso de haber asesinado a la niña se llamaba José Antonio Guaymás, y había salido de la cárcel los primeros días de octubre de este año.

Guaymás, que era buscado por la policía desde el domingo cuando apareció muerta la niña con signos de abuso sexual y un fuerte golpe en la cabeza, fue sorprendido ayer en el barrio 240 Viviendas de El Manantial, al sur de la capital tucumana, por un grupo de vecinos que lo desnudaron, lo golpearon con los puños y le patearon la cabeza cuando estaba en el suelo, causándole la muerte, informó la agencia Télam.

Anoche, el papá de Abigail les agradeció "a todos los vecinos porque siempre me acompañaron", y pidió por más "seguridad".

El cuerpo sin vida de la niña Abigail Riquel, de nueve años, fue encontrado en un descampado a pocas cuadras de su casa, con signos de abuso sexual y un fuerte golpe en la cabeza Fuente: Archivo - Crédito: Ministerio Público Fiscal de Tucumán

"Tranquilo no estoy. No sé explicarte", le dijo el papá al cronista del noticiero de Telefé, cuando todavía no estaba confirmada la muerte del sospechoso. Sin embargo, en el momento en el que el periodista le avisa que el sospechoso finalmente había muerto, el papá dijo: "Sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho, mi hija va a estar más tranquila".

"Se trata de la persona que estábamos buscando por el crimen de Abigail", reconoció el fiscal Ignacio López Bustos, quien confirmó la muerte de López Bustos.

"Hay coincidencia en los cortes que presentaba en ambos brazos, que eran muchos, además de tatuajes y otros rasgos físicos", agregó el fiscal a Télam, y confirmó que el sospechoso "fue atacado a golpes y a machetazos".

Guaymás había salido hace menos de diez días de la cárcel y contaba con numerosos antecedentes, entre ellos al menos diez intentos de robo.