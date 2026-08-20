Monteoliva reveló cuáles serán los tres lugares en los que el papa León XIV dará misa en la Argentina

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva dio detalles sobre los preparativos de la organización para la llegada del papa León XIV a la Argentina en noviembre de este año y reveló cuáles serán los tres lugares en dónde el Sumo Pontífice realizará una misa.

“Con certeza, casi que indiscutiblemente, trabajamos con dispositivos de seguridad en la Basílica de Luján, en donde va a haber una misa cubierta y descubierta. Es un aforo de millones de personas el que planificamos”, comenzó. Al respecto, Monteoliva añadió: “La Basílica es un lugar icónico para la religión Católica.

La ministra anticipó que esperan que el recorrido del líder de la Iglesia Católica incluya aglomeraciones de personas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en los aeropuertos y en los pasos fronterizos. Otro de los lugares en donde el papa León XIV realizará una misa será el Monumento de los Españoles, ubicado en la avenida del Libertador.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conversa con el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en la reunión con autoridades de la Iglesia en la Casa Rosada Presidencia

“También va a hacerse en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es el área material Córdoba de la Fuerza Aérea. Es el mismo lugar en el que en 1987 estuvo Juan Pablo II. En esos lugares estamos trabajando para las celebraciones”, explicó la ministra este miércoles por la noche en diálogo con TN.

La visita del Papa

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente del Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11. Visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján —si bien aún no se presentó la agenda oficial del viaje papal— y volará luego a Perú, su patria adoptiva, en el primer viaje que emprenderá como papa a América Latina.

La seguridad del Papa es una de las áreas en las que el Gobierno tendrá directa participación. Por tal motivo, participó de la reunión la ministra Monteoliva. La Casa Rosada señaló que durante su estadía, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, para facilitar la logística de la visita.

En línea con avanzar con los preparativos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió el martes en Casa Rosada a una delegación de la comisión nacional constituida por el Episcopado para la preparación de la visita, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

La reunión en la Casa Rosada Presidencia

El encuentro se extendió durante aproximadamente una hora. Además de la hermana del Presidente, se reunieron con la delegación episcopal el canciller Pablo Quirno, la ministra Monteoliva, su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández.

García Cuerva concurrió acompañado por los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la comisión nacional que prepara y coordina la visita del Papa, y los obispos auxiliares de Buenos Aires Pedro Bernardo Cannavó y Sergio Iván Dornelles. Estuvieron, además, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

También participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede, quien agradeció la reunión y destacó “la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita”, según explicó la Casa Rosada.

El gobierno de Milei confirmó que el próximo 30 de agosto llegará a la Argentina la segunda misión de avanzada que enviará la Santa Sede para recorrer y evaluar los posibles escenarios de las actividades previstas. La primera visita fue a finales de junio.