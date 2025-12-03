Mortal tiroteo: en un enfrentamiento a corta distancia, un policía abatió al ladrón que había intentado robar su moto
El oficial porteño quedó internado al recibir un impacto de bala
- 2 minutos de lectura'
Los enfrentamientos entre policías porteños y delincuentes se repiten casi en forma cotidiana en el conurbano. En esos tiroteos, los agentes en general son las propias víctimas de asaltos al circular sin uniforme, fuera de servicio. Los malvivientes eligen al azar a su presa, especialmente en procura de apropiarse de una moto. Pero en estos casos, al tratarse de un oficial que porta su arma reglamentaria, los atracos derivan en tiroteos a corta distancia. Eso pasó en Lanús, donde un ladrón de 19 años fue abatido por un policía porteño que se defendió del intento de robo de su rodado.
El oficial, de 45 años, resultó herido durante ese enfrentamiento, que se registró en la avenida Yrigoyen, a la altura de la bajada del puente de Remedios de Escalada.
En ese lugar, fue interceptado por el joven motochorro, que fue identificado por fuentes policiales como Ariel Vega, que exhibió un arma de fuego para forzar al policía a detener su marcha.
En ese momento, el agente porteño se identificó como oficial y empuño su pistola 9mm para enfrentar. Separados por pocos metros, ambos dispararon. El oficial fue herido y trasladado luego a una clínica de la zona, mientras que el delincuente murió en el lugar del hecho al recibir dos impactos de bala.
Según trascendió, los disparos del policía alcanzaron al ladrón en el pulmón derecho y en el abdomen.
Un enfrentamiento de similares características se había registrado tres semanas atrás en el conurbano, cuando un oficial retirado de la Policía de la Ciudad abatió a otro motochorro.
Dos asaltantes intentaron robarle el auto al policía retirado en frente de su casa, ubicada en el barrio bonaerense de Morón, en una secuencia que quedó filmada a través de una cámara de seguridad de la zona. El oficial reaccionó y mató a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró escapar.
Otras noticias de Motochorros
- 1
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 2
Liniers: un inspector saludaba a un chofer y un colectivo que hacía marcha atrás lo atropelló
- 3
Malvinas Argentinas: familiares de una joven golpeada por dos alumnas atacaron con agua hirviendo a maestras de un colegio
- 4
Operativo en Palermo: rescataron a un hombre que intentaba tirarse desde el Puente Pacífico