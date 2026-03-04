La Justicia declaró culpable a uno de los asesinos de Kim, la niña que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto

Este miércoles fue declarado culpable el joven de 18 años acusado de asesinar a Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada 15 cuadras tras el robo del auto de su madre en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió hace más de un año y los delincuentes tenían 17 y 14 años al momento del crimen.

“El imputado mayor fue declarado coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Los fundamentos de la decisión del tribunal y el monto de la pena van a ser puestos en conocimiento de las partes el 16 de marzo”, dijo Jorge Bru, el abogado de la familia de la víctima ante los medios. La Fiscalía pidió 23 años de condena para el asesino. El otro joven, por tener 14 años al momento del hecho, no fue juzgado.

Los dos acusados del crimen de Kim

El debate estuvo a cargo del Tribunal del Fuero Penal Juvenil N°1 de La Plata y la acusación pública fue representada por la fiscal Mercedes Catani. El acusado, que al momento del crimen tenía 17 años, afrontó el juicio privado de su libertad a raíz de lo que dispuso la jueza María José Lezcano. Una vez que la sentencia quede firme, se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se le aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se lo encuentre responsable.

Velatorio de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo Ignacio Amiconi

El otro acusado continúa “privado de libertad con medida de seguridad”, según explicaron fuentes judiciales.

El crimen de Kim

El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero del 2024, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, el hecho comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

“Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, sostuvieron los voceros consultados.

El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense tres horas después.

El ladrón de 14 años, cuando declaró, se ubicó en el lugar del robo junto con el otro adolescente, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.