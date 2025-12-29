Murieron tres argentinas tras el naufragio de una lancha en el río Paraná en Paraguay
Se dirigían de Cerrito a Yahapé, Corrientes; dos niños fueron rescatados con vida
- 2 minutos de lectura'
Tres ciudadanas argentinas fallecieron ahogadas luego de que la lancha en la que se trasladaban naufragara en aguas del río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú, Paraguay.
Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de edad.
La Comisaría 16ª Cerrito informó el hallazgo de los cuerpos este domingo en aguas de aquel río en la localidad paraguaya de Cerrito, según informó el medio Ultima Hora.
El naufragio ocurrió en el kilómetro 1306, en una zona de islas cercana a Cerrito, cuando el grupo emprendía el regreso hacia territorio argentino. Se dirigían de Cerrito a Yahapé, Corrientes.
“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, sostuvo Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito. Asimismo, señaló que la embarcación no era “apta” para la navegación.
Personal de la Prefectura Naval paraguaya logró rescatar con vida a un niño y una niña, de 11 y 16 años respectivamente, que viajaban con las víctimas. Las autoridades paraguayas buscan a un hombre de nombre Roberto Encina que aún continua desaparecido.
Otras noticias de Paraguay
Rompió la tobillera y tomó a su perro para huir. Capturaron en Paraguay a un exjefe policial de Brasil que se había fugado
El evento del año. Aviones privados, invitados VIP y una torta que voló desde Brasil: la fastuosa boda que revolucionó Punta del Este
Tercera copa internacional. Lanús campeón, lejos de casa y contra un rival brasileño: una marca de por vida, una felicidad eterna
- 1
Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
- 2
Escándalo vial: inhabilitan a la ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años conduzca una camioneta
- 3
Tragedia en el sur de San Luis: una familia de Villa Mercedes sufrió un choque fatal sobre la ruta 188
- 4
Cómo sigue la investigación de la muerte de un hombre en Villa Lugano tras una pelea con policías