Murieron tres argentinas tras el naufragio de una lancha en el río Paraná en Paraguay

Tres ciudadanas argentinas fallecieron ahogadas luego de que la lancha en la que se trasladaban naufragara en aguas del río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú, Paraguay.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de edad.

La Comisaría 16ª Cerrito informó el hallazgo de los cuerpos este domingo en aguas de aquel río en la localidad paraguaya de Cerrito, según informó el medio Ultima Hora.

Lancha en la que se trasladaban las víctimas naufragó en aguas del río Paraná Jorge Saenz - AP

El naufragio ocurrió en el kilómetro 1306, en una zona de islas cercana a Cerrito, cuando el grupo emprendía el regreso hacia territorio argentino. Se dirigían de Cerrito a Yahapé, Corrientes.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, sostuvo Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito. Asimismo, señaló que la embarcación no era “apta” para la navegación.

Personal de la Prefectura Naval paraguaya logró rescatar con vida a un niño y una niña, de 11 y 16 años respectivamente, que viajaban con las víctimas. Las autoridades paraguayas buscan a un hombre de nombre Roberto Encina que aún continua desaparecido.