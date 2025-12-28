Desbaratan una banda que cometía estafas bajo la modalidad de “cuento del tío”

Durante meses, los investigadores siguieron pistas que parecían mínimas: llamadas fugaces, movimientos de vehículos y cámaras que registraban rostros anónimos. La trama se cerró esta semana, cuando la Policía de la Ciudad irrumpió en dos domicilios y encontró dinero, celulares y dispositivos electrónicos que revelan cómo operaba una banda de estafadores bajo la modalidad “cuento del tío”.

Individuos identificados en los allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en Vélez Sarsfield y Floresta Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad informó que el operativo se realizó por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 12. El caso se originó con la denuncia de la víctima, que relató cómo la empleada recibió un llamado de un supuesto contador que le indicó retirar una suma en dólares “para resguardar el dinero”. Engañada, la mujer entregó los ahorros a un desconocido que se presentó en el domicilio. La maniobra se descubrió poco después y dio inicio a una pesquisa que incluyó análisis de cámaras de seguridad, identificación de vehículos y seguimiento de personas.

Computadoras portátiles secuestradas en los domicilios allanados; serán peritadas para analizar comunicaciones y registros Policía de la Ciudad

Tras meses de trabajo, los investigadores lograron ubicar dos domicilios vinculados a la organización: uno en Moctezuma al 1400 y otro en Sanabria al 1400. Allí se realizaron los allanamientos que permitieron secuestrar 15 teléfonos celulares, una notebook, un DVR, dos pen drives, tres adaptadores de memoria y una tarjeta SIM. También se hallaron llaves de vehículos, dinero en efectivo en pesos y dólares, y otros elementos que serán peritados.

Personas identificadas durante el procedimiento, en el marco de la investigación por estafas bajo la modalidad “cuento del tío” Policía de la Ciudad

Durante los procedimientos fueron identificadas 12 personas, aunque por el momento no se informó si hubo detenciones. Las autoridades indicaron que el material secuestrado será clave para avanzar en la investigación y determinar el alcance de la organización, que habría cometido múltiples estafas bajo la misma modalidad.

Personas vinculadas a la causa, identificadas tras el operativo que permitió desbaratar la organización de estafadores Policía de la Ciudad

Las imágenes del procedimiento muestran la magnitud del operativo. En una de las fotos se observa una mesa cubierta con un mantel estampado sobre la que reposan varias llaves de autos, la mayoría con el logo de Volkswagen, junto a un llavero metálico con la inscripción “100”. En otra toma aparece una notebook negra de la marca Lenovo, ubicada sobre una superficie con manteles de colores, que será analizada para determinar si contiene información relevante para la causa.

Fajos de billetes en pesos y dólares, junto a celulares y llaves de autos, parte del material incautado en el operativo Policía de la Ciudad

Otro registro exhibe una hilera de billetes de distintas denominaciones: dólares y pesos argentinos dispuestos sobre un sillón rojo, junto a teléfonos celulares de diferentes modelos y carcasas llamativas, como una cubierta con diseño de los Rolling Stones y otra con brillos dorados. También se ven llaves adicionales y dispositivos electrónicos, lo que refuerza la hipótesis de que la banda operaba con múltiples líneas telefónicas para concretar los engaños.

Teléfonos móviles de distintos modelos, incluidos aparatos básicos y smartphones, utilizados para concretar las estafas Policía de la Ciudad

En otra fotografía se aprecia un celular básico de la marca LG, con teclado físico y batería extraída, junto a smartphones más modernos. Según los investigadores, estos aparatos eran utilizados para realizar los llamados con los que se concretaban las estafas. La variedad de dispositivos sugiere un esquema organizado para evitar rastreos y mantener la comunicación entre los integrantes.

Llaves de vehículos, en su mayoría de la marca Volkswagen, halladas durante los allanamientos en Vélez Sarsfield y Floresta Policía de la Ciudad

Las imágenes del interior de los domicilios allanados revelan ambientes desordenados, con muebles cargados de objetos y ropa. En una cocina se observa a personal policial revisando estantes y alacenas, mientras otro agente inspecciona un placard repleto de artículos personales. Estos espacios fueron señalados como lugares donde se ocultaban elementos vinculados a la actividad ilícita.

Dinero, autos y dispositivos: el botín que expuso la caída de la banda del “cuento del tío” en la Ciudad

El “cuento del tío” es una práctica delictiva que persiste a pesar de las campañas de prevención. Consiste en engañar a la víctima mediante un llamado telefónico, haciéndole creer que debe entregar dinero o bienes por una urgencia familiar o financiera. En este caso, la maniobra se aprovechó de la confianza de una empleada doméstica, lo que permitió a los delincuentes acceder a los ahorros de la dueña de la vivienda.

Fuentes policiales señalaron que la investigación continúa y que no se descarta la participación de más personas. Los elementos incautados —entre ellos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento— serán sometidos a peritajes para reconstruir la red de contactos y el flujo de comunicaciones. También se analizarán los movimientos de los vehículos vinculados a los sospechosos, cuyas llaves fueron halladas en los domicilios.