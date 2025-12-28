Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal

SANTA FE.— Decía que era abogado. Su madre le creyó hasta que se comprobó que desde 2014, cuando ingresó a la universidad, solo rindió 13 materias de Derecho. Pero estaba convencido de que era abogado y montó una farsa con la que engañó no solo a familiares y amigos, sino también a clientes. Para cumplir el objetivo falsificó firmas digitales de jueces y camaristas y adulteró documentos judiciales, con los cuales defraudó a clientes por unos $54.000.000.

El caso se comenta con insistencia, especialmente en el interior provincial, no solo porque este hombre radicado en Sunchales, identificado como Juan Andrés Zurvera, de 31 años , es un estafador sino porque llegó a ocupar la vicepresidencia primera del club Unión de esa ciudad del oeste santafecino, donde gozaba de prestigio y simpatía.

Por eso, cuando la institución tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo, emitió un comunicado en el que señaló que desconoce por completo los hechos mencionados en la causa, los cuales serían de estricta índole personal, y aclaró que ningún miembro de la comisión directiva se encuentra vinculado ni tenía conocimiento previo de las circunstancias investigadas.

Tampoco pasa desapercibido que el imputado le hizo creer a su madre, familiares y amigos que era abogado cuando en realidad solo había rendido 13 materias en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la capital provincial.

Esta semana, el fiscal Guillermo Loyola imputó formalmente a Zurvera los cargos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.

Según las investigaciones, más allá de esas mentiras, los investigadores lograron probar que de los $54.000.000 que Zurvera obtuvo en el curso de tres años, solo entre enero y noviembre de 2025 ingresaron a sus bolsillos $18.000.000, correspondientes a transferencias realizadas por sus clientes.

Los investigadores detallaron que el modus operandi consistía en captar personas con necesidades legales urgentes, a quienes les solicitaba adelantos de honorarios y gastos operativos por juicios o gestiones que, en realidad, nunca se iniciaban. De esta manera, el falso profesional lograba dilatar los reclamos de sus víctimas mientras continuaba percibiendo pagos de manera ilegal.

Tras una profusa investigación y con los elementos de prueba aportados a la causa, el fiscal Loyola, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los tribunales de Rafaela, lo imputó por un total de 10 hechos y el juez penal Javier Bottero dictó la prisión preventiva sin plazos para el falso abogado, mientras se suman elementos y testimonios a la causa.

Llanto para justificarse

El imputado, que se hacía pasar por abogado en Sunchales, terminó quebrándose ante las pruebas en su contra: lloró frente al fiscal y relató una historia de frustraciones personales y familiares que derivó en una mentira creída por su madre, amigos y víctimas.

Desde los tribunales de Rafaela se informó a LA NACION que a las 10 denuncias ratificadas oportunamente se sumaron otras dos, de víctimas que se presentaron el lunes pasado, y otras que se evalúan y podrían materializarse antes de fin de año.

Pero la historia de Zurvera, más allá de los hechos puntuales, incluye una enorme defraudación emocional y también dineraria que supera los $54.000.000.

Según la investigación, Zurvera logró convencer a un profesional que tiene un estudio jurídico en Sunchales, principalmente orientado a conflictos laborales, para incorporarse a su servicio, abriendo el bufete a otro tipo de causas, principalmente vinculadas al derecho de familia.

Zurvera le dijo al profesional que se había recibido en octubre del año pasado en la Universidad Nacional del Litoral, cuando en realidad solo rindió 13 materias, menos de la mitad de las necesarias para graduarse.

“Se creyó su propia mentira”

Pero para la Justicia las cuestiones psicológicas o sentimentales no alcanzan para justificar la comisión de delitos. Sobre esa base, el fiscal Loyola le endilgó la autoría de estafas reiteradas en concurso real, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos.

Según revelaron otras fuentes del grupo de estafados, lo sufrido fue como una estafa emocional más que económica.

Una víctima amplió señalando: “Este muchacho se creyó su propia mentira. No se imaginan el daño que nos ha causado enterarnos de este engaño: sí, la plata la necesitamos, pero lo peor es la estafa emocional. Y le pido a Juan que recapacite sobre lo que hizo: ojalá puedas en algún momento hacerlo”, dijo la mujer.

El penalista Sergio Fregona, defensor de Zurvera, intentó desvincular al imputado de la acusación de haber cometido estafas, aunque sus esfuerzos no dieron resultado ante la contundencia de las evidencias presentadas por la fiscalía.

“Ya escuchamos a las víctimas decir que hasta tuvieron que endeudarse para hacer los pagos”, argumentó el juez en la resolución, donde también recordó que Zurvera desplegó un ardid al hacerse pasar como abogado; presentó escritos atribuyéndolos a secretarios o magistrados; ese ardid generó errores de las víctimas y le permitió lograr disposiciones patrimoniales. Incluso un estudiante de Derecho con 13 materias puede darse cuenta de que estos casos fueron estafas”, subrayó.