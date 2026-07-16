Murió la jugadora de vóley de 14 años internada en grave estado tras un choque en la ruta 88

Este miércoles murió la adolescente de 14 años que había resultado gravemente herida en un choque en la ruta 88 a principios de esta semana. Ana Peralta estaba internada en estado delicado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata tras sufrir un severo traumatismo de cráneo y neumotórax.

Su muerte fue confirmada a La Capital por el centro de salud en donde fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas. La joven era jugadora de vóley en el club Once Unidos de Necochea, ciudad de donde era oriunda y a la que regresaba luego de una competencia.

De esta forma, la adolescente se convirtió en la segunda víctima fatal del siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 55, cerca del paraje San José. El conductor del Fiat Siena —identificado como Santiago Irigoyen, de 58 años—, que prestaba servicio de remís, falleció en el acto luego de que el vehículo chocara contra un camión frigorífico y su cuerpo quedara atrapado entre los hierros del automóvil.

Trasladaba a cuatro personas en su remis cuando chocó contra un camión frigorífico y murió

Además de la joven fallecida, había otras dos personas a bordo, una de ellas una compañera de equipo, otra adolescente de 15 años. Ambas regresaban a su ciudad luego de participar de un partido de uno de los torneos organizados por la Asociación Marplatense de Vóley (AMV) en la ciudad costera. Los otros pasajeros sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Tras el incidente, la otra menor fue atendida y recibió el alta médica, mientras que la mujer que las acompañaba —Ana Beatriz Del Ménico, de 68 años— presentó una fractura de costilla. Por su parte, Jesús Alberto Castillo, conductor del camión Iveco contra el que impactó el auto, también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una pierna.

Desde el club Once Unidos habían convocado a una cadena de oración por la joven y este jueves, luego de que se conociera la noticia de la muerte, publicaron un mensaje. “Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley. Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada”, escribieron en un posteo de Instagram.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz”, cerraron.

La fotografía que publicó en club de vóley de la adolescente Instagram

Desde la AMV, la entidad que organizó la competencia en Mar del Plata, también emitieron un comunicado. “La Asociación Marplatense de Voleibol expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Anita Peralta. Acompañamos con inmenso dolor a su familia, seres queridos, compañeras, cuerpo técnico y a toda la comunidad del Club Once Unidos y del vóley de Necochea en este difícil momento”, lamentaron.

Y cerraron: “Anita será recordada por su amor al deporte, su esfuerzo, compromiso y la pasión con la que perseguía sus sueños. Su partida enluta a toda la familia del voleibol. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que sus afectos encuentren consuelo y fortaleza para atravesar este inmenso dolor".