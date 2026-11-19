Una niña de 8 años falleció este miércoles por la madrugada después de permanecer más de 48 horas internada en un hospital de la ciudad entrerriana de Concordia. Su familia aseguró que fue asistida luego de que, días atrás, una compañera la golpeara a la altura de los riñones cuando estaban por salir al recreo en la escuela.

Tras la muerte de la nena, identificada por su abuela como Oriana, su familia denuncia que hubo negligencia, tanto de la institución educativa a la que asistía la menor como del centro de salud donde fue atendida.

Según pudo averiguar LA NACION, hasta entrada las primeras horas de este jueves no había ninguna denuncia radicada en el ámbito policial, como tampoco había sido solicitada la intervención de la fuerza de seguridad ni en el hospital donde estuvo internada ni en la escuela donde estudiaba y donde habría ocurrido la agresión. La única que se presentó en sede policial fue la directora de la escuela Lavardén para exponer que se había enterado por los medios de la supuesta agresión ocurrida en el colegio.

Murió una niña de 8 años en Entre Ríos: su familia asegura que le pegó una compañera en la escuela. captura de video

Celia Toledo, la abuela de la víctima, relató al medio local 7Páginas que la supuesta agresión ocurrió el miércoles de la semana anterior. “Ese día, Oriana volvió de la escuela y nos dijo que le había pegado una niña”, contó. Cuando le preguntaron dónde había sido el ataque, la mujer indicó que la menor se señaló la zona de los riñones y agregó que no le había contado lo sucedido a su maestra porque ya estaban por salir al recreo.

Desde entonces, la menor no dejó de quejarse del dolor que tenía alrededor de la panza. “El jueves se levantó con dolor y no quiso comer en todo el día. Como el viernes seguía así, la mamá la llevó al Hospital Delicia Concepción Masvernat a las 23”, siguió la abuela. De acuerdo con la mujer, los profesionales le realizaron una tomografía y análisis clínicos. “Una doctora la medicó y le dio de alta el sábado por la mañana pese a que la nena seguía con dolor”, agregó. Según describió, Oriana apenas podía caminar sin gritar y había dejado de comer y de beber debido al malestar que presentaba.

Como la niña seguía con dolor, el domingo por la noche sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital Masvernat. La abuela contó que durante la madrugada del lunes la niña fue evaluada por otro equipo de profesionales, entre quienes destacó a un médico en particular por la atención que le habría dado a la menor. Celia consideró que ese profesional sí advirtió la gravedad del cuadro y planteó interrogantes sobre determinados indicadores de infección que no habrían sido detectados en los primeros estudios, como “unas pintitas en parte del cuerpo”.

“Ese médico decidió llevarla a terapia de niños; al poco tiempo, la nena hizo un paro cardiorrespiratorio debido al cuadro de infección que tenía, que había afectado a varios de los órganos. El lunes a la tarde hizo otro paro; el martes a la noche seguía mal, con fiebre; y a las 5 del miércoles nos dijeron que había fallecido”, dijo la abuela durante la entrevista.

“Fue a la escuela y volvió con dolor”

Toledo aseguró que el jueves de la semana pasada, al otro día de la supuesta agresión que había recibido su nieta, la familia avisó que Oriana no asistiría a la escuela Lavardén “porque había recibido un golpe”. “La maestra nos dijo por mensaje que ella entendía por lo que estábamos pasando, que seguía un protocolo que no le permitía avanzar más. Nunca se comunicó ninguna autoridad. La vicedirectora y varias maestras llegaron al hospital luego de enterarse de que había muerto”, se quejó.

“Mi nieta era sana. Fue bien a la escuela y volvió con dolor. Acá también hubo negligencia de la primera doctora del hospital, que mandó a Oriana a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía”, denunció la mujer.

Desde la Jefatura Departamental de Escuelas de Concordia indicaron a LA NACION que este jueves se convocó a una reunión con las autoridades del colegio y los allegados de Oriana para conocer más sobre el hecho. “Estamos recolectando informes y actas de la institución”, agregaron las fuentes consultadas.