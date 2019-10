Según estudios médicos realizados en prisión, Nahir Galarza no está embarazada

Un estudio médico desmintió que Nahir Galarza esté embarazada Crédito: Facebook

18 de octubre de 2019 • 13:55

Nahir Galarza no está embarazada. Calificadas fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos desmintieron que la joven condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio esté esperando un bebé.

"Esta interna solo busca llamar la atención", dijeron las fuentes consultadas.

Galarza había dicho que estaba embarazada de cinco meses en una entrevista con el portal Ahora.

Fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos sostuvieron a LA NACION que en las últimas horas se le hizo una ecografía y el estudio determinó que no hay embarazo.

"Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", había dicho la joven de 21 años.

- ¿Sabés quién es el padre?

- Si te digo la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura.

- Es decir que aparte de Matías Caudana, tuviste relaciones con otras personas...

- Sí, no es la única persona con la que me vi. Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después no me vi más. Tengo amigos, compañeros, gente nueva que he conocido en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras...

Más allá de las palabras de la condenada y según fuentes del servicio penitenciarios de Entre Ríos, el estudio médico descartó su anunciado embarazo, situación que de producirse podría haber generado un beneficio judicial para quien cumple prisión perpetua por asesinar por la espalda a su novio.