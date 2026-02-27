“No estás con un cuatro de copas” y “estás con un rechorro”, los chats de Huguito, uno de los jefes de la banda del Millón

Fueron una serie de mensajes enviados por WhatsApp que, desde la cárcel, intercambió con su novia, Maia. Hugo Castillo San Martín, más conocido como Huguito, uno de los sindicados líderes de la denominada banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, le quiso dejar en claro a su pareja quién era: “Vos no estás con un cuatro de copas, acordate que estás con un rechorro, rejugado, que está re ATR, empezate a darte cuenta de eso”.

Así se desprende del expediente judicial. Los mensajes de WhatsApp entre Huguito, de 21 años, y su novia se pudieron recuperar tras el peritaje hecho sobre el teléfono celular que le secuestraron al sindicado líder de la gavilla durante un allanamiento en su celda de la cárcel donde está preso, a la espera del juicio. Está acusado de una serie de robos y de haber participado del homicidio del vecino de San Isidro Jorge De Marco, crimen ocurrido en marzo de 2024 y por el que se conoció a la banda del Millón.

Antes de que su novia respondiera, Huguito mandó otros dos mensajes de voz. “¿Qué te pensás, que trabajo acá en un supermercado yo, de repositor? Yo llego a caer en cana [una frase inentendible] 25 años ni a palos".

Después, Maia contestó: “Sí, ya sé y no quiero que pasen las consecuencias boludo, pero qué te pensás, que también me gusta estar así? Te sigo porque te quiero, yo te acepté así, lo tengo que seguir aceptando, pero bueno, vos también te la mandás, que sé yo, ni sé qué más decirte, no te voy a decir nada, yo te dije eso nada más, te quería avisar que había venido la policía”.

Como se dijo, Huguito está acusado de haber participado en el homicidio de De Marco y de haber planeado varios de los robos adjudicados a la banda, según se desprende de una serie de dictámenes presentados por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro.

Como otros de los sindicados líderes de la banda, Huguito Castillo San Martín continuó con la planificación de los robos desde su detención.

En noviembre pasado, LA NACION reveló que Huguito había marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas situadas entre Vicente López, San Isidro y San Fernando.

La información surgió al peritar el teléfono celular que le habían secuestrado durante un allanamiento en su celda.

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata, a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

En la galería de imágenes del teléfono celular del sindicado cabecilla de la banda, se encontraron una serie de álbumes que llevaban como nombre Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas.

Por ejemplo, el álbum Capturas de Pantalla había imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.

Tras la información sensible obtenida en el teléfono celular de Castillo San Martín, el fiscal Ferrari, a cargo de la investigación que llevó tras las rejas a gran parte de la organización criminal, le remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Lucas Borge, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, para que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados a dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos”.

Huguito Castillo San Martín había sido detenido en noviembre de 2024 después de haber estado prófugo ocho meses. Fue capturado por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un boliche de Don Torcuato, en Tigre.