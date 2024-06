La madre de Nahir Galarza habló por primera vez tras la condena: “Mi hija es inocente”

Escuchar

Después del estreno de la película y el documental sobre Nahir Galarza, la joven que asesinó de dos disparos a su novio, Facundo Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos, la condenada a cadena perpetua se convirtió nuevamente en el centro de la escena y junto a ella su familia, la cual nunca pasó desapercibida. En los últimos días, su madre se animó a hablar y sorprendió a todos con su declaración.

Nahir Galarza mostró un look renovado desde la cárcel de Paraná, Entre Ríos (Foto: captura web)

A seis años de que su hija recibiera la sentencia, Yamila Kroh rompió el silencio en Nahir, el secreto de un crimen, pero a oscuras, sin mostrar su rostro. “Yo me había levantado para ir al gimnasio y le pregunté a ella si iba a ir y me dijo ‘no mamá, yo no voy’. Le pregunté si estaba bien y no me contestaba nada. Vino la policía, me pregunta por ella, le digo ‘sí, pero está acostada’. Me dicen ‘necesitamos hablar con ella’. Le ofrecí llevarla, pero me dijeron: ‘no, se tiene que ir con nosotros’. Inmediatamente, lo llamé al padre y le dije que tenía que venir”, comenzó relatando sobre el día que lo cambió todo.

En ese sentido, habló del arma que utilizó Nahir para llevar a cabo el crimen, la cual pertenecía su exmarido, Marcelo Galarza. “Era algo normal en nuestra casa. Él era policía y dejaba el arma como dejaba sus demás herramientas de trabajo; siempre en un mismo lugar, en un mueble de la casa”, sostuvo.

Yamila, la madre de Nahir Galarza en el documental (Foto: captura TV)

Además, recordó un episodio que habría sufrido su hija el 25 de diciembre, dos días antes de que asesinara al joven de 18 años: “Un día no se levantó a comer. Yo me enojé con ella porque era 25 de diciembre. Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza. Que por eso no se había podido levantar de la cama”.

Marcelo Galarza y Yamina, padres de Nahir Galarza Rodrigo Néspolo - LA NACION

Y cerró: “Yo por supuesto pienso que mi hija es inocente. Si fue un accidente, si fue lo que fue o lo que dijo o lo que pasó, no sé, yo quiero saber tantas cosas. Necesito entender tantas cosas”.

Cabe destacar que tras el arresto de su hija, Yamila decidió alejarse de la mirada pública, por lo que se mudó, junto a su hijo Aarón, del barrio donde vivía a Concepción Arenal de Paraná, lugar en el que se encuentra el penal en el que la joven pasa sus días.

Algunas vecinas de Paraná relataron que para ganarse la vida hace sesiones de reiki en un espacio cerca del centro de detención. “Nosotras nunca la vimos cara a cara. Lo que se sabe es que ella entra camuflada y en auto. Se ven coches de alta gama. Puede ser que haga esto porque teme la agresión de alguno”, sostuvieron.

¿Cuándo saldría en libertad Nahir Galarza?

La pena que obtuvo Nahir Galarza por el homicidio calificado de Fernando Pastorizzo es de cadena perpetua. Sin embargo, cabe aclarar que en nuestro país no significa que nunca podrá salir en libertada, puesto que consiste en una condena de 35 años.

Fernando Pastorizzo fue asesinado por Nahir Galarza el 29 de diciembre de 2017

Por lo tanto, se estima que recién recuperará su libertad en 2052, cuando tenga 53 años. Por el momento, en Entre Ríos se agotaron todas las instancias recursivas, puesto que se denegaron todas las apelaciones que hizo. La única esperanza para ella de salir en libertad como inocente es si la Corte Suprema revé el expediente tras su apelación.

LA NACION