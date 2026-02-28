Uno por uno, los líderes de la banda que causó terror en San Isidro, mató a dos vecinos y torturó a otras víctimas

Hugo Castillo San Martín, conocido por su apodo de Huguito, estuvo prófugo ocho meses. Lo acusaban de haber participado del robo y homicidio del que fue víctima Jorge De Marco, un vecino de Las Lomas, en San Isidro, asesinado a golpes en marzo de 2024. Fue atrapado a fines de noviembre de ese año en un boliche de Don Torcuato, en Tigre. Detectives de la policía bonaerense lo interceptaron cuando fue a comprar champagne para compartir con sus acompañantes, que lo esperaban en la pista del primer piso, en el VIP.

Ahora está preso en la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en La Plata. “Vos no estás con un cuatro de copas, acordate que estás con un rechorro, rejugado, que está re ATR, empezate a darte cuenta de eso”, le dijo, tiempo atrás, Huguito en un mensaje de voz de WhatsApp a su novia, de nombre Maia.

No era una exageración. Huguito, de 21 años, es considerado por detectives policiales y judiciales como uno de los líderes de la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.

Detuvieron en un boliche al jefe de la banda del Millón

Su detención en noviembre de 2024 no le impidió continuar con su faena criminal. Como los otros dos supuestos líderes de la gavilla, Brandon Brites, apodado Mape y de 19 años, y Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, Huguito planificó y ordenó numerosos robos desde su celda con un teléfono celular autorizado por el SPB.

“La presente pesquisa exhibía la existencia de una organización delictiva caracterizada por una estructura de un sinnúmero de intervinientes que se empeñaban a diario en ejecutar delitos contra la propiedad de notable impacto. Los sucesos ocurrían en horas de la madrugada en diferentes viviendas de este partido de San Isidro con la peligrosidad que caracterizaba esas acciones y la reiteración que -a ese tiempo- no cesaba. Se había verificado que el núcleo operativo de la organización -en su mayoría con residencia en el barrio La Cava [por la villa situada en la localidad de Beccar]- había perfeccionado sus tácticas delictivas, recurriendo a tareas de inteligencia previa, análisis del entorno y selección de víctimas particularmente vulnerables, entre ellas, personas de edad avanzada", había sostenido Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, cuando, a mediados de noviembre pasado, presentó el requerimiento de elevación a juicio respecto de 11 sospechosos mayores de edad.

El video que comprueba la inteligencia previa que hace la banda del Millón

Huguito Castillo San Martín está preso por el homicidio de De Marco y está acusado de una serie de robos protagonizados por la banda del Millón.

En noviembre pasado, LA NACION reveló que Huguito había marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas situadas entre Vicente López, San Isidro y San Fernando.

La información surgió al peritar el teléfono celular que le habían secuestrado durante un allanamiento en su celda.

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata, a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

En la galería de imágenes del teléfono celular del sindicado cabecilla de la banda, se encontraron una serie de álbumes que llevaban como nombre “Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas”.

Por ejemplo, el álbum Capturas de Pantalla había imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.

Tras la información sensible obtenida en el teléfono celular de Castillo San Martín, el fiscal Ferrari, a cargo de la investigación que llevó tras las rejas a gran parte de la organización criminal, le remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Lucas Borge, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, para que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados a dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos”.

Captura del plano de una casa exhibido en la pantalla de un teléfono celular de uno de los integrantes de la banda del Millón

El segundo homicidio

El otro homicidio que se le adjudica a la banda del Millón ocurrió el 25 de octubre pasado. La víctima fue María Susana Rodríguez Iturriaga, una vecina de Acassuso, San Isidro de 81 años. El robo habría sido planeado por Polli Sandoval, que en ese momento estaba alojado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el asesinato de De Marco. No estaba preso en una cárcel porque era menor de edad cuando ocurrió el crimen.

“No cabe duda alguna que desde su lugar de encierro, Sandoval se dedicó a dirigir, planificar y ‘marcar’, el domicilio de la víctima, participando durante el transcurso del mismo mediante una videollamada de la aplicación WhatsApp, además de cooperar luego con la fuga de los autores del lugar hacia el domicilio de residencia de su familia en la zona conocida como Los Caños del barrio de emergencia La Cava, en Beccar, en San Isidro”, sostuvo el fiscal al Ferrari al solicitar la formal detención de Sandoval por el homicidio de Rodríguez Iturriaga. Ahora Polli está preso en la Unidad N° 45 del SPB, en Melchor Romero.

Los chats de los delincuentes que mataron a una vecina de San Isidro

Si en un debate oral y público son condenados, Polli Sandoval y Huguito San Martínez podrían recibir una pena de prisión perpetua. Además de los atracos están imputados de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar otro delito.

El otro integrante de la jefatura de la organización criminal es Mape Brites, quien el 14 de mayo próximo cumplirá 20 años. No está acusado de ninguno de los homicidios de la banda del Millón, pero sí de una serie de robos. De ser encontrado culpable en un futuro juicio podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

Para el fiscal Ferrari y los detectives de la policía bonaerense que participaron de la investigación, era quien hacía la inteligencia previa a los robos: buscaba información en Google Maps y en perfiles de redes sociales como Facebook y LinkedIn, entre otras.

Todo con una particularidad: lo hacía desde su lugar de detención. En un primer momento, en un centro de alojamiento de menores y después, cuando cumplió la mayoría de edad, en la cárcel de Campana. Ahora está preso en la Unidad 47 del SPB, situada en el partido de San Martín.

Los audios de WhatsApp de la banda del Millón para preparar el último robo que terminó con una vecina de San Isidro muerta

Los investigadores pudieron recuperar mensajes de voz de WhatsApp que Polli Sandoval le envió a uno de sus lugartenientes que participó del robo donde terminó muerta Rodríguez Iturriaga, donde le daba una serie de indicaciones para poder concretar el golpe.

Según los audios, a los que tuvo acceso LA NACION, Sandoval le ordenó a su cómplice que vaya a la casa de la víctima en una moto con una mochila similar a la que utilizan los deliverys para llevar los pedidos, pero él tenía que guardar en el habitáculo herramientas.

“Hacemos una llamada grupal con vos y el Guacho rata”, fue uno de los mensajes de WhatsApp que los investigadores pudieron recuperar respecto al último golpe de la banda.

Un escalón debajo de los tres presuntos líderes estaría Elián Castillo San Martín, de 22 años. Se trata del hermano de Huguito. Su padre, Hugo David Castillo, de 47, fue detenido el miércoles pasado por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense, dependencia conducida por el comisario mayor Diego Godoy. Está acusado de haber participado en un robo ocurrido en noviembre pasado en Martínez. Cuando fue indagado por el fiscal Ferrari sostuvo: “desconozco el robo que se me está imputando”.

“Deviene necesario e insoslayable señalar que la organización criminal aquí investigada, aparece, a diferencia de otras estructuras criminales, con una nota distintiva y particular que le ha permitido, entre otros beneficios, su persistencia en el tiempo y una elocuente capacidad operativa inclusive a pesar de que la mayoría de sus miembros mayores de edad, se encuentran actualmente privados de la libertad en esta pesquisa y otras conexas. Esa característica radica en la activa y preponderante y punible participación en los despojos de menores de edad -entre 12 y 17 años-. Aquella intervención que auspician no solo responde a una cuestión de ventaja física o logística (por ejemplo, al momento de ingresar en un domicilio a través de aberturas reducidas), sino que también les ha permitido, para el caso de haber sido sorprendidos en la flagrante comisión de un hecho delictivo, obtener beneficios liberatorios más prontos. En efecto, las limitaciones que la normativa penal juvenil actual establece, conlleva que, en la práctica, muchos de estos jóvenes permanezcan detenidos por lapsos muy breves o, incluso, sin sometimiento a medidas de coerción personales. Se ha verificado entonces, particularmente, que sobre todo aquellos menores de 16 años que dentro del mismo núcleo criminal han participado en algunos de los despojos han reincidido en diversas prácticas delictuales casi en forma sistemática”, sostuvo el fiscal Ferrari en el citado requerimiento de elevación a juicio.