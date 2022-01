“Necesito que me ayuden, por favor, nos han destruido”, dijo el hermano de Marcelo Longhi

“Necesito que me ayuden, por favor, nos han destruido, teníamos una familia hermosa y la destruyeron”, fue el mensaje de Fabian Longhi, hermano de Marcelo, el asesinado presidente del Club Municipal Ciudad de Vicente López, cuyo cuerpo fue encontrado anteayer dentro de una camioneta, en las cercanías de la ruta provincial 49, en Luján.

En esa institución deportiva de la zona norte del conurbano se realiza el velatorio de quien fue cuatro veces presidente de ese club desde 1994. El dolor del hermano de la víctima es visible, sus amigos lo sostienen cuando habla con los periodistas. “Lo que dicen es todo mentira, a mi hermano nadie lo quiso matar por nada; lo robaron, lo golpearon y no sabemos por qué”.

“Marcelo era un hombre muy querido”, continúa. “Quiero explicarles quién era mi hermano, era esto: familia y club”, dice señalando primero el escudo del club VILO, estampado en la remera verde que lleva puesta, y luego al grupo de hombres que lo rodea.

Familiares y amigos participan del velatorio de Marcelo Longhi en el Club Municipal Ciudad de Vicente López Rodrigo Nespolo - LA NACION

Marcelo Longhi fue asesinado a golpes camino a Luján, su cuerpo fue encontrado el miércoles pasado en la caja de la camioneta 4x4 que manejaba, en una zona de pastizales a la vera de la ruta 47. Era ex jugador de rugby y fanático de River. Además de la presidencia del club y su trabajo en la Municipalidad de Vicente López, se dedicaba a la cría de ganado en un campo arrendado en la localidad bonaerense de Tomás Jofré.

Al igual que la familia, la Justicia aún no tiene en claro el móvil del crimen, pero la hipótesis inicial apunta a un robo. “Encontró tres novillos en oferta, no conocía a los vendedores y se contactó por internet; él siempre confió en la gente del campo”, reveló el hermano de la víctima. “Supimos que algo estaba mal porque no contestaba los llamados y fuimos al campo a buscarlo. Después nos contactaron desde Luján para decirnos que tenían datos del paradero”.

Alejando Broitman, abogado de la familia Longhi, aseguró que en la escena del crimen no había latas de cerveza y agregó que no fue encontrado el dinero que transportaba la víctima, los $180.000 que pensaba utilizar para la compra de terneros en Navarro. También ratificó que la escena del crimen no fue dentro de la camioneta, sino que la víctima fue transportada por más de un hombre desde otro lugar.

Mientras avanza la pesquisa, detrás de las paredes verdes del VILO empezaron a reunirse amigos de Longhi y socios para dar la despedida. El velorio fue íntimo, pero concurrido, la tesorera del club, Sonia Donato, cuidaba el portón de entrada para asegurar el acceso solo a los allegados, que saludan a la esposa y a los tres hijos de la víctima de 57 años.

Los jóvenes son mayoría en esta ceremonia, muchos son participantes habituales de las actividades deportivas del club. “Lo conocíamos de acá. Es demasiado fuerte”, dice Fiorella, deportista del club, quien junto a dos amigas se queda a un costado. Se secan las lágrimas, están muy conmocionadas para hablar.

El dolor se repite entre quienes buscan consuelo en los brazos de amigos. El velatorio continuará hoy hasta las 23 y se completará mañana, entre las 6 y las 8. Luego los restos serán llevados al cementerio de Olivos.