Un hombre entró a robar a una heladería de Rosario y un empleado lo enfrentó

Un hombre intentó robar el dinero de las propinas de una heladería de Rosario y terminó a los golpes con un empleado del local, que evitó el hurto. El episodio ocurrió el pasado viernes en un local ubicado en la intersección de la avenida San Martín y Gaboto, y se viralizó en las últimas horas a raíz de la difusión de las cámaras de seguridad del comercio.

El delincuente ingresó al local con la excusa de pedir facturas del día anterior y aprovechó un descuido del trabajador para tomar el efectivo que se encontraba en una lata ubicada sobre el mostrador, según informó Rosario3.

En el video se observa cómo el empleado se aleja para buscar lo que le iba a entregar al hombre de camisa azul y, en ese momento, el ladrón mete la mano en el recipiente y guarda dinero en su bolsillo. Luego repite la maniobra tras solicitar agua.

Un hombre se robó la propina de una heladería y el empleado lo enfrentó

La secuencia muestra también el instante en que el joven advierte la situación: salió desde atrás del mostrador y enfrentó al cliente. Intentó realizar una llamada con su celular, pero el ladrón ofreció devolver una parte del dinero, pero el empleado le recriminó que había agarrado más del frasco.

“Le dijo: ‘Te saqué para los puchos’”, contó el dueño del local, Leonardo, según señaló el medio rosarino. Además detalló que el frasco contenía varios billetes de $1000 y que, en ese momento solo intentó devolver una parte de lo tomado previamente.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran luego un forcejeo dentro del comercio. En un momento, el ladrón toma del cuello al empleado, que con una mano sostenía su teléfono, mientras continúan discutiendo por el dinero. Después, la situación se trasladó a la vereda, donde ambos siguieron con empujones y golpes.

En ese momento, una tercera persona intervino y logró reducir al ladrón a la espera de la llegada de la Policía. Vecinos indicaron haberlo identificado como protagonista de otros episodios similares en la zona.

El dueño del negocio también cuestionó la rápida liberación del sospechoso. “A mi empleado le pidieron que vaya a declarar, pero el tipo a las 24 horas ya estaba caminando otra vez por la zona”, sostuvo.

Otro incidente en Rosario

Este sábado por la tarde, como informó LA NACION, un joven de 25 años fue hallado ahogado en una pileta del club Intercambio Carriego, en la zona oeste de de Rosario. La víctima fue identificada como Ramiro Cabazza, de 25 años, y, según indicaron los medios locales, estaba en el lugar practicando buceo.

un joven de 25 años estaba practicando buceo en un club y murió ahogado captura de redes

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, alrededor de las 16.10, efectivos se acercaron al club, ubicado en la calle Eva Perón al 4700, tras un llamado al 911 que dio aviso de que había un hombre ahogado en el lugar. Al arribar a la institución, los uniformados constataron que profesionales de la unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), luego de varios intentos de reanimación, declararon que el joven había fallecido.

German Furgat, referente del club, explicó a La Capital que la institución tiene un convenio con la escuela de ese deporte para el uso del natatorio fuera del horario de las prácticas de natación, los sábados después del mediodía. “Nunca nos había pasado algo así, es una escuela con trayectoria”, apuntó. En señal de duelo, el club permanecerá cerrado hasta este martes.

En el caso interviene la fiscal de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Oliva, quien dispuso las primeras medidas para establecer las circunstancias del hecho.